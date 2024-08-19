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Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Market'ten inanılmaz kampanyalar! İşte19-23 Ağustos indirimli ürün listesi
Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten inanılmaz kampanyalar! İşte19-23 Ağustos indirimli ürün listesi

Yeniakit Publisher
2024-08-19 23:45:00 -
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten inanılmaz kampanyalar! İşte19-23 Ağustos indirimli ürün listesi

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 19-23 Ağustos tarihlerinde geçerli indirimli ürünler listesi açıklandı.

Tarım Kredi Marketlerde, 19-23 Ağustos tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Sucuk, sosis, süt, balık, margarin, döner, yoğurt, Türk kahvesi gibi birçok temel ihtiyaç ürününe ağustos ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi.


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