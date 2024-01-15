Tarım Kredi Kooperatif Marketi: Milyonlar markette ürünleri kapış kapış satın alıyor! Dev bir indirimi Türkiye'ye ilan etti

Yeni yıla indirimler yaparak başlayan Tarım Kredi Market vatandaşların ceplerini rahatlatmayı hedefledi. Sürekli olarak yapmış olduğu kampanyalar ile adından söz ettiren Market yine efsane ürünlerde inanılmaz indirimler yaptı. 13-19 Ocak arasında geçerli olacak olan kampanyalı ürünleri için geç olmadan Tarım Kredi Kooperatif marketlerini ziyaret edin. Çok fazla üründe kampanya dönemine girerek vatandaşın bütçesini hafifletmeyi hedefledi.

Yapmış olduğu indirimler ile adından söz ettirmeyi yine başardı

Geçtiğimiz yıl da yapmış olduğu indirimler ile tercih haline gelmiştir. Tarım Kredi Kooperatif marketler sürekli olarak kampanyaya giderek vatandaşın ev ekonomisine katkı sağlamaya yeni yılın gelmesi ile devam ediyor. Çok sayıda üründe kampanya dönemine giren Tarım Kredi Kooperatif market yine tercih sebebi oldu. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, bakliyat, deterjan, salça, yumurta, süt ve peynir çeşitleri gibi birçok evin ana ürünlerinde büyük bir indirime gitti. Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerini kataloğu inceleyerek görmeniz mümkün olacaktır. ‘Aldıkça Aldıran Fiyatlar’ sloganı ile gönülleri çelmeyi başardı.

Tarım Kredi Markası indirim kataloğunda ki ürünler

TK deminde 1000 gr siyah çay 94,90 TL

Tarım Kredi Karadeniz Siyah Çay 1000 gr. 98 TL

Tarım Kredi Filiz Siyah Çay 500 gr. 54,90 TL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TK Bergamot aromalı siyah çay 500 gr. 46,90 TL

TK demlik poşet siyah çay 27,90 TL

Çaykur altınbaş siyah çay demlik poşet 49 TL