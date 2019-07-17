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Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı! Yaralılar var

Çanakkale'nin Tevfikiye köyü yakınlarında meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüsün, karşı yönden gelen traktörle çarpışması sonucu, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:06
Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı! Yaralılar var

Çanakkale'de traktörle tarım işçisi dolu minibüs çarpıştı. Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı.

Traktörün ani bir dönüş yapması sonrası ortaya çıkan kazada traktörün parçalandığı görüldü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve 112 ekipleri yaptı. 2'si ağır 17 yaralı 112 ekipleriyle yakındaki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:06
  1. Çanakkale
  2. Tevfikiye köyü
  3. tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
  4. trafik kazası
  5. yaralılar var

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