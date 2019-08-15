Tarım işçilerine bayram desteği

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı, her yıl fındık döneminde Samsun’a gelen mevsimlik tarım işçilerini Kurban Bayramı boyunca 11 mahallede ziyaret ederek, kıyafet ihtiyaçları için destek oldu.

Atakum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayır Çarşısı, Kurban Bayramı süresince fındık toplamak için Samsun’a gelen mevsimlik tarım işçilerine elini uzattı. Atakum halkının ve Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Hulusi Işıtan’ın önemli katkılarıyla, Yukarı Söğütlü, Aşağı Söğütlü, İmanelisi, Çanaklı, Karacalı, Kargucak, Eğercili, Yukarı Taşpınar, Aşağı Taşpınar, Sütözü, Karaahmet Mahallelerinde tarım emekçileri ve aileleriyle buluşan Hayır Çarşısı ekibi mahallelerde sevinçle karşılandı.

Atakum halkına teşekkür

Tek tek mahalleleri dolaşarak, mevsimlik işçilerin ve ailelerinin çadırlarını ziyaret ettiklerini söyleyen Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Hulusi Işıtan, "İhtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların mutluluğu bizleri çok duygulandırdı. Biz de emekçilerimizle birlikte mutluluğu yaşadık. Bu bayramda onlarla birlikte olmak bizim için çok değerliydi. Yardımlarımız yine devam edecek. Başta her konuda bize destek olan Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci olmak üzere, ihtiyaç sahipleri için belediyemize bağış yapan duyarlı Atakum halkına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.