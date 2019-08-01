Tarım Bakanlığı personel alımı son dakika başvuruları

Tarım Bakanlığı 6 farklı kadro için personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Tarım Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağı ve Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. İŞKUR üzerinden Tarım Bakanlığı son dakika alımı 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı, 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni, 1 Fotoğrafçı, 1 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı, 1 Ziraat Mühendisi ve 1 Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Tarım Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte İŞKUR Tarım Bakanlığı alımlarına ilişkin detaylar.

Türkiye İş Kurumu Ağustos ayının ilk ilanını yayımladı. Yayımlanan 01 Ağustos 2019 iş ilanlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için farklı kadrolarda ve niteliklerde en az lise mezunları adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağı açıklandı.

Tarım Bakanlığı personel alım başvuru şartları

Başvuru yapacak adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, En az lise mezunu olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Alım yapılacak meslek dallarında mesleki nitelikleri taşıyor olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından büyük olmamak, Alım yapılacak pozisyonlar için gerekli sertifikalara sahip olmak ve deneyim sahibi olmak gibi şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler.

Tarım Bakanlığı İŞKUR almıları nereden yapılacak?

Başvuru yapacak adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden gerçekleştirecekler. İŞKUR müdürlüklerinden yapılacak olup, başvurular 01-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.