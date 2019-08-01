0553 313 94 23

Tarım Bakanlığı personel alımı son dakika başvuruları

Tarım Bakanlığı 6 farklı kadro için personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Tarım Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağı ve Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. İŞKUR üzerinden Tarım Bakanlığı son dakika alımı 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı, 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni, 1 Fotoğrafçı, 1 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı, 1 Ziraat Mühendisi ve 1 Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Tarım Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte İŞKUR Tarım Bakanlığı alımlarına ilişkin detaylar.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
Tarım Bakanlığı personel alımı son dakika başvuruları

Tarım Bakanlığı 6 farklı kadro için personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Tarım Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağı ve Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. İŞKUR üzerinden Tarım Bakanlığı son dakika alımı 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı, 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni, 1 Fotoğrafçı, 1 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı, 1 Ziraat Mühendisi ve 1 Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Tarım Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte İŞKUR Tarım Bakanlığı alımlarına ilişkin detaylar.

Türkiye İş Kurumu Ağustos ayının ilk ilanını yayımladı. Yayımlanan 01 Ağustos 2019 iş ilanlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için farklı kadrolarda ve niteliklerde en az lise mezunları adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağı açıklandı. 

Tarım Bakanlığı personel alım başvuru şartları

Başvuru yapacak adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, En az lise mezunu olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Alım yapılacak meslek dallarında mesleki nitelikleri taşıyor olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından büyük olmamak, Alım yapılacak pozisyonlar için gerekli sertifikalara sahip olmak ve deneyim sahibi olmak gibi şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler.

Tarım Bakanlığı İŞKUR almıları nereden yapılacak?

Başvuru yapacak adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden gerçekleştirecekler. İŞKUR müdürlüklerinden yapılacak olup, başvurular 01-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
  1. Tarım Bakanlığı personel alımı son dakika başvuruları
  2. iskur tarım bakanlığı işçi alımı
  3. iskur tarım bakanlığı işçi alımı 2019
  4. işkur tarım bakanlığı
  5. işkur
  6. işkur iş ilanları
  7. işkur nihai liste nasıl bakılır
  8. kırıkkale işkur
  9. afyon işkur
  10. işveren işkur
  11. bartın işkur iş ilanları
  12. osmaniye iş ilanları işkur
  13. Tarım Bakanlığı personel alım başvuru şartları
  14. Tarım Bakanlığı İŞKUR almıları nereden yapılacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı
    1. CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı
    2. Yeni partiyle ilgili flaş gelişme!..
    3. ÜÇGE Kaızen çalışmalarına hız verdi
    4. Deruni bir fikirsel keşif için ‘Lahit’
    5. F-35 krizinin ardından Türkiye'ye..
    6. Otokar, ihracatın cirodaki payını..
    7. Aksaray’da hayvan yüklü tır devrildi:..
    8. Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
    9. Türk Hava Kurumu Üniversitesi..
    10. ADÜ Teknokent’ten ön elemede birincilik
    11. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm..
    12. (Özel) 4 kurşunla öldürülen Gülay..
    13. Başkan Şerifoğulları, "Mahalle..
    14. Kurban bayramı öncesi kredi kullanma..
    15. THY ile Bangkok Hava Yolları arasında..
    16. Muradiye’de 2 bin 440 paket kaçak..
    17. Bu nasıl top çevirme! Şimdi bu..
    18. Kuzey Kore'den roket fırlatmada bir ilk
    19. Akülü arabası çalınan adamı hayırsever..
    20. Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon..
    21. One İstanbul ile hedef 20 milyon turist
    22. Konya'da kaçak kazı operasyonu
    23. Başkan Atay yol çalışmalarını denetledi
    24. (Özel) Maaşını alamayınca hem kepçeyi..
    25. Aden'de bombalı saldırı: 3 ölü, 20..
    26. Büyükşehir’de yollar yenileniyor
    27. Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök..
    28. İzmir Belediyesini şikâyet eden..
    29. Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi..
    30. Teksas’taki rafineri yangınında..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'