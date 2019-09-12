Kamuya personel alımları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımlarından sonra şimdi de Tarım Bakanlığı 7 farklı kadro için 1146 kamu personeli alım ilanına çıktı. Peki, Tarım Bakanlığı alımları ne zaman? Tarım Bakanlığı personel alım ilanı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Tarım Bakanlığına 7 farklı kadro için 1146 kamu personeli alımı yapılıyor. Bu kapsamda, Şoför, Büro Personeli, Laborant, Biyolog, Mühendis, Tekniker ve tam zamanlı avulat kadrı için başvuru süreci 12 Eylül 2019 tarihi itibari ile yani bugün itibari ile başladı. Adaylara başvuru için 11 günlük süre verilmiş olup adaylar en geç 23 Eylül 2019 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sözleşmeli kamu personeli alımı başvuruları online olarak yapılacak. Bu kapsamda başvurular, Orman Genel Müdürlüğü İşe alım sayfası olan //isealim.ogm.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar başvurularını e-devlet şifreleri ile yapacaklar. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların e-devlet şifresi yoksa Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Tarım Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler?

OGM sözleşmeli olarak 1146 personel alacak olup yukarıdaki niteliklerle birlikte aşağıdaki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve son başvuru tarihi itibari ile 36 yaşından gün almamış olmaları gereklidir. başvurular, //isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile yapılmaktadır.