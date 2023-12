"Tarım BAĞ-KUR prim ödemesi zorlaştı"! Artan faize karşı çare arıyorlar

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım BAĞ-KUR primleri ve emeklilik gün sayısı ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Maliyetleri daha da artırdı

Genel Başkan Çelik, Çiftçilerin 2023 yılında ödedikleri 4.628 lira olan en düşük Tarım BAĞ-KUR priminin asgari ücretteki artışla birlikte 2024 yılı için yüzde 49’luk artışla 6.900 TL’ye yükseldiğini belirterek “ 2024 yılı için açıklanan 20.002.50 TL brüt asgari ücrete bağlı olarak artan Tarım BAĞ-KUR primlerinin ödenmesi çiftçi ve yetiştiricilerimiz için oldukça zordur. Yetiştiricilerimiz zaten geçen yılki primleri ödemede güçlük çekiyorlardı şimdi daha da zorlanacakları bir süreç başlamış oldu. Dolayısıyla yetiştiricilerimizi rahat nefes almaları için ödemekte zorlandığı primlerden kurtaracak bir yol bulunmalıdır” dedi.

Çiftçi sayısı da azaldı

Tarım BAĞ-KUR’lu aktif sigortalı çiftçi sayısında son on yılda azalış yaşandığına dikkat çeken Çelik “ 2012-2022 dönemini kapsayan son on yılda Tarım BAĞ-KUR ’lu aktif sigortalı çiftçi sayısında, prim miktarlarının artması nedeniyle azalış yaşanmıştır. 2012 yılında Tarım BAĞ-KUR’ lu aktif sigortalı sayısı 1 milyon 56 bin 852 iken 2022 yılında bu sayı yüzde 51 azalarak 512 bin 966’ya düşmüştür. On yılda aktif sigortalı çiftçi sayısının yarı yarıya düşmüş olması yani tarım BAĞ-KUR sigorta primleri her yıl artarken, tarım BAĞ-KUR’ lu çiftçi sayısının giderek azalması üzerinde önemle düşünülmesi gereken bir konudur.” dedi.

Borçlara çare düşünülmeli

Genel Başkan Çelik, ödenmemiş olan prim borçlarının kredilendirilmesi gerektiğini belirterek “ Sosyal güvenlik primlerinin yüksek olması nedeniyle ödeme güçlüğü içerisine giren çiftçi ve yetiştiricilerimizin ödenmemiş prim borçlarının Ziraat Bankasının hayvancılık kredileri faslından faizsiz kredi imkânı sağlanarak ödeme kolaylığı getirilmesi yetiştiricilerimize rahat bir nefes aldıracağı gibi kayıt dışılığı da azaltacaktır” dedi.

Hakkaniyet talebi

Diğer yandan çiftçi ve yetiştiriciler için 9 bin olan emeklilik prim gün sayısının çeşitli sektörlerde çalışan işçilerde olduğu gibi 7.200 güne düşürülmesi talebinde bulunan Çelik, “ Gece gündüz demeden bağında bahçesinde ahırında ağılında çalışan ve 9 bin günde emekliliği hak kazanan çiftçi ve yetiştiricilerimizin diğer sektörlerde çalışan işçiler gibi 7.200 günde emekli olmalarının sağlanmasının hakkaniyetli olacağı düşüncesindeyiz.” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO