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Tarık Ünlüoğlu öldü! Tarık Ünlüoğlu kimdir? İşte Tarık Ünlüoğlu'nun hayat hikayesi

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Testere Necmi' rolüyle akıllara kazınan Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler en çok “Tarık Ünlüoğlu nereli” ve “Tarık Ünlüoğlu kaç yaşında?” sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte Ünlüoğlu'nun hayatı...

01 Ekim 2019 Salı 14:44
Tarık Ünlüoğlu öldü! Tarık Ünlüoğlu kimdir? İşte Tarık Ünlüoğlu'nun hayat hikayesi

61 yaşında hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu, 2018'de Akciğer rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Peki Tarık Ünlüoğlu kimdir?

‘Ünal Bey’ rolüyle ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde son yıllarda rol alan Tarık Ünlüoğlu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları en çok “Tarık Ünlüoğlu nereli” ve “Tarık Ünlüoğlu kaç yaşında?” sorularını cevaplarını arıyor.

İşte Kurtlar Vadisi dizisinde 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazanın Tarık Ünlüoğlu’nun hayat hikayesi...

Tarık Ünlüoğlu kimdir?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbulDevlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden Benim Annem Bir Melek adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol aldı. 2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı Eyyvah Eyvah 3 adlı sinema filminde Özge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.

Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında Ah Neriman adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı. Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı var, Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evli.  Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 14:44
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