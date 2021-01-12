‘Tarihte yok’ dedi şamarı yedi! ‘Erdoğan Türk bayrağını indirip kaçtı’ diyen Kılıçdaroğlu’na Filistin cephesi hatırlatması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin PM toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretlerini yineledi. “Sözde cumhurbaşkanı” yönündeki ifadesinin arkasında duran Kılıçdaroğlu, seçilmiş cumhurbaşkanına yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Konuşmasında 9 madde sıralayarak kendisini haklı çıkarmaya çalışan Kılıçdaroğlu, tarih şuurundan bihaber olduğunu, gerçekleri gizleyerek Erdoğan’ı asılsız ifadelerle hedef gösterdiğini gözler önüne serdi.

Konuşması sırasında Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak... Ne kadar güzel değil mi? Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bireylerinin şan ve şerefini koruyacaksın. Peki efendim, Süleyman Şah türbesini kim kaçırdı? Kendi toprağından bayrağını kim indirdi? Kim kendi toprağından kaçtı ve topraklarını teslim etti? Bunu teslim eden adamın, Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini koruduğunu düşünüyor musunuz, elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendi toprağında, kendi bayrağını indirip kendi Süleyman Şah türbesini kaçıran ikinci bir kişi yoktur. Bu talimatı veren ikinci bir kişi yoktur. Bu talimatı veren Türkiye Cumhuriyeti devletinin şan ve şöhretini korumamıştır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye bölgeye hakim

Kılıçdaroğlu, DEAŞ tehdidi nedeniyle Süleyman Şah türbesinin yer değiştirilmesinden bahsedip sonrasındaki operasyonları görmezden geldi. Türkiye, türbenin yer değiştirilmesinin ardından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen başarılı operasyonlarla bölgeyi terörden arındırdı. Stratejik bir hamle olarak türbenin yer değiştirilmesinin ardından Türkiye, sadece türbenin bulunduğu noktayı değil, Suriye’deki birçok yeri terörden arındırdı. Bugün Türkiye’nin Suriye’de terörden arındırdığı birçok bölgede şanlı Türk bayrağı dalgalandırılıyor.

Suriye’de o bayrak tekrar dikilemedi!

Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı suçlayarak Süleyman Şah türbesinden Türk bayraklarının indirildiğini ve Türk askerinin oradan kaçtığını ileri sürünce, akıllara Suriye’nin Türk toprakları olduğu ve düşmana mukavemet göstermeden teslim edildiği günler geldi!.. Filistin Cephesi'nde iken Mustafa Kemal'in, 19 Eylül 1918'te düşmanın Nablus güneyinde başlattığı harekatın ardından hiçbir haber vermeden 7'inci orduyu geri çekmesi, 8'inci ve 4'üncü orduların yok edilmesine neden oldu. Mareşal Liman Von Sanders’in Yıldırım Ordular Grubu bozguna uğradı, Cevat Paşanın 8. Ordusuyla kuruluşundaki Albay Refet (Bele)’in 22. Kolordusu tamamen dağıldı, Mustafa Kemal’in 7.Ordusuyla kuruluşundaki Ali Fuat Paşanın (Cebesoy) 20.Kolordusu ve Albay İsmet (İnönü)’in 3.Kolordusu ağır zayiat verdi.

Osmanlı Başkomutanlık Kurmay Başkanlığına yolladığı rapora göre Mustafa Kemal, 29 Eylül 1918 akşamı Şam'a ulaştı. M. Kemal, 1 Ekim 1918’de Şam’ın düşmanın eline geçmesinden sonra, Şam-Rayak (Riyak) hattında savunmanın devam edemeyeceğini değerlendirerek, birliklerine Halep istikametinde çekilme emri verdi. Ancak Mareşal Liman Von Sanders ise bulunulan mevzilerde savunmaya devam edilmesini bildirir. [Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar, Pozitif Yayınları, İstanbul 2004, sayfa 121.] Ancak Mustafa Kemal, Liman Von Sanders’in verdiği emrin altına, “Gördüm. Benim emrimden başka türlü hareket etmek mümkün değildir” şeklinde not yazmıştır. [Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, cilt 1 , 4. baskı, Burçak Yayınevi, İstanbul 1968, sayfa 29] Yani Mustafa Kemal komutanın emrini dinlemedi.

Tüm bunların ardından Mustafa Kemal, 5 Ekim 1918’de Halep’e geldi, 7 Ekim 1918’de İstanbul’daki bir arkadaşına barıştan başka yapılacak bir şey kalmadığını bildirdi. Ekim sonuna doğru Karargâhını tren istasyonunun iki kilometre kadar kuzeyinde bulunan tepeye aldı ve Halep şehrini boşalttı.

M. Kemal’in Filistin cephesinden ağır zayiat verip Şam’a, Şam’dan Halep’e geçmesi ve nihayet Halep’ten de kaçması takriben “40 gün” gibi kısa bir süreçte gerçekleşti.

19 Eylül 1918’de başlayan Nablus Meydan Muharebesi’nden itibaren, 26 Ekim 1918’de Halep kuzeyinde Katma’da yapılan son muharebeye kadar geçen ve takriben 40 gün devam eden geri çekilme süresince, Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı 75.000 esir, 360 top, 800’den fazla makineli tüfek, 200 kamyon, 44 otomobil, 89 lokomotif, 468 yük ve yolcu vagonu zayiatı verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’den çekildiği palavrasını rahat rahat söyleyerek, tarihi şuurdan ne kadar uzak olduğunu ve mili bir duruş sergilemeyi hiçbir zaman başaramayacağını bir kez daha gösterdi.

(Kaynaklar, "https://belgelerlegercektarih.com/2012/05/30/filistin-cephesindeki-hain-acaba-m-kemal-ataturk-mu/" linkindeki makaleden alınmıştır.)