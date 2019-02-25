Tarihte bugün (26 Şubat) ne oldu | 26 Şubat tarihte olan önemli gelişmeler

Gazeteci Tağrık Buğra'nın ve Hasal Ali Yücel'in ölüm yıldönümleri olan 26 Şubat'ta tarihte başka hangi değişimler, hangi önemli olaylar yaşandı.26 şubat tarihte bugün ne oldu?

Tarihte 26 Şubat

26/02/1618 Olay Sultan Birinci Mustafa tahttan indirildi ve yerine İkinci Osman padişah oldu.

26/02/1802 Doğum Fransız yazar Victor Hugo.

26/02/1848 Olay Fransa'da ''İkinci Cumhuriyet'' ilan edildi.

26/02/1910 Olay İstanbul'da ilk solcu gazete "İştirak" yayımlanmaya başladı. Gazete Hüseyin Hilmi tarafından çıkarıldı.

26/02/1925 Olay Fransızların yönetiminde bulunan Tütün rejisinin (tekelinin) 1 Mart 1925'den itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.

26/02/1929 Ölüm Besteci Asım Bey.

26/02/1930 Ölüm Jön Türk hareketinin önderlerinden Ahmet Rıza Bey

26/02/1934 Olay İstanbul Belediyesi evlerdeki kafesleri kaldırttı.

26/02/1936 Olay Fatih-Harbiye tramvayı Beyoğlu'nda devrildi; iki kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

26/02/1943 Olay İstanbul'da Varlık Vergisi'ni ödemeyen1 60 kişi Aşkale'ye gönderildi.

26/02/1944 Olay Hükümet aile sahibi olan memurlara onar lira ikramiye verilmesini kabul etti.

26/02/1950 Olay Yaşar Doğu Lahor'da Pakistan şampiyonu Kala'yı bir dakikada tuş etti.

26/02/1951 Doğum Tiyatrocu-yazar Osman Ferhan Şensoy.

26/02/1961 Ölüm Türk aydınlanmasının öncülerinden, eski Milli Eğitim bakanlarından öğretmen, yazar Hasan Ali Yücel, İstanbul'da 64 yaşında öldü.

26/02/1967 Olay Amerika Birleşik Devletleri 25.000 askerle Vietnam Kurtuluş Cephesine karşı saldırıya geçti.

26/02/1976 Olay Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

26/02/1977 Olay Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kadın Kolu " Evlat Acısına Son " adlı sessiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından desteklendi. Yürüyüşe katılan kadınlar ellerinde " Okula gönder, morgdan al ", " Evlatlarımıza can güvenliği istiyoruz " yazılı pankartlar taşıdılar.

26/02/1984 Ölüm Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 57 yaşında Ankara'da öldü.

26/02/1985 Olay Tarık Akan 35. Berlin Film Şenliği'nde"Jüri Özel Ödülü"nü kazandı. Ödül Zeki Ökten'in yönettiği Pehlivan adlı filmdeki rolüyle verildi. Ancak, Tarık Akan pasaport verilmediği için ödül almaya gidemedi.

26/02/1988 Olay İşkence, İnsanlık dışı ve Küçültücü Davranışların Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylandı.

26/02/1988 Ölüm Eleştirmen, yazar ve dilbilimci Akşit Göktürk 54 yaşında öldü.

26/02/1992 Olay 200 metre uzunluğunda tünel kazan 11 tutuklu Kayseri Cezaevi'nden firar etti.

26/02/1994 Ölüm Yazar, Gazeteci Tarık Buğra 76 yaşında İstanbul'da öldü.

26/02/1996 Doğum Zişan Kaya

26/02/1997 Olay Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Başbakan ve RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdiği belirtildi

26/02/1998 Olay Nutuk Rumcaya çevrildi.

26/02/1999 Olay İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi destekleyen ılımlı adaylar Tahran belediye meclisindeki 15 sandalyeden 13'ünü kazandılar.

26/02/2004 Olay Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi uçak kazasında öldü. Traykovski'nin yerine 12 Mayısta Branko Çırvenkovski geçti.