‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti

Terör baronu FETÖ’nün tetikçiliğini yapan firari hain Adem Yavuz Arslan, umudunu bağladıkları CHP’li belediye başkanlarının içine düştüğü fütursuzluk sonrası adeta yıkıldı. Terör maşası Arslan, kirli ittifak ortaklarının otel odalarındaki ahlaksızlıklarını tokat gibi yüzlerine vurdu.

Milletin parasıyla sefa sürenlere ‘Tetikçisinden’ fırça!

Milletin rızkını hizmete değil, şahsi zevklerine ve kirli ilişkilerine peşkeş çeken CHP’li belediye başkanlarının foyası bir bir ortaya dökülürken, en büyük darbe "can dostları" FETÖ’den geldi.

Firari terörist Adem Yavuz Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP’li isimlerin "yakalanma" korkusu olmadan sergiledikleri fütursuzluğu "akıl tutulması" olarak nitelendirdi.

Hain Arslan, adeta bir "akıl hocası" edasıyla CHP’li belediye başkanlarına ders verdi. Adem Yavuz Arslan, Türkiye’nin artık eski zayıf devlet yapısında olmadığını, her türlü kirli işin anında deşifre edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir belediye başkanının bu denli fütursuzca yakalanması akıl tutulmasıdır. İzlendiğinizi bile bile bu hataları yapmak, Türkiye’nin yeni rejimini hiç anlamamaktır."

"FETÖ, CHP’den umudu kesti"

Arslan’ın bu çıkışı, "FETÖ, CHP’den umudu kesti" şeklinde yorumlandı. 15 Temmuz’da milletten tokat yiyen, şimdi ise sığındıkları karanlık odaklardan Türkiye’ye ayar vermeye çalışan terör sevicilerin, CHP’nin içindeki bu "amatör" savrukluktan dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadığı gözler önüne serildi.