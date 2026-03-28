Antioksidan canavarı: Kahve içmek için 7 neden! 3,4 fincandan daha fazla içmeyin... 1 fincan 30 ml geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antioksidan canavarı: Kahve içmek için 7 neden! 3,4 fincandan daha fazla içmeyin... 1 fincan 30 ml geliyor!

Güçlü bir antioksidan canavarı olan kahve, vücutta oluşan tüm toksinleri hedef alır ve anında yok ederek birçok hastalığında şifa kapısını aralar....

Foto - Antioksidan canavarı: Kahve içmek için 7 neden! 3,4 fincandan daha fazla içmeyin... 1 fincan 30 ml geliyor!

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olduğu gibi, sağlığa da olumlu etkileri var! Enerjiyi artıran, daha enerjik, aktif ve dakik olmayı, vitamin ve mineral zengini, antioksidan özelliği ile hücre yaşlanmasını önleyen kahveyi günlük ne kadar ve hangi zamanlarda tükettiğiniz önem taşıyor. Günde 3-4 fincanı aşmayın ve kahve keyfinizi yemeklerden bir saat sonra yapın.

Foto - Antioksidan canavarı: Kahve içmek için 7 neden! 3,4 fincandan daha fazla içmeyin... 1 fincan 30 ml geliyor!

Keyifli sohbetlerin, sıkı dostlukların gizli kahramanı, birçok deyim ve atasözünde yerini almış olan kahvenin sağlığa da birçok önemli katkısı bulunuyor. Uzman Diyetisyen Işınsu Köksal; mineral ve vitamin zengini kahvenin, doğru ölçüde ve doğru zamanlarda tüketilmesi durumunda sağlık açısından olumlu etkileri olacağını belirterek, ‘sihirli meyve’ olarak anılan kahvenin reçetesini şöyle yazmıştı: Kahve, düzenli yağış alan tropikal iklimlerde yetişen ağacın çekirdeklerinden oluşuyor. Bu ağaç, yasemin gibi çiçek açıyor ve kiraz gibi kırmızı meyveler veriyor. Kahvenin, 11. Yüzyılda Etiyopya’da bir çoban tarafından keşfedildiği biliniyor. ‘Sihirli meyve’ olarak adlandırılan kahve ağacının yaprakları, o dönemde tıbbi amaçla kullanılıyor. Kahve üretimi, Etiyopya’dan sonra iklim koşulları elverişli olan Yemen’de yayılmaya başlıyor. Yemen’den sonra ise; Mısır, Suriye ve Türkiye’de kahve tüketilmeye başlanıyor.

Foto - Antioksidan canavarı: Kahve içmek için 7 neden! 3,4 fincandan daha fazla içmeyin... 1 fincan 30 ml geliyor!

‘Türk kahvesi’ adını, kahvenin çeşidinden değil de Türklere özel olarak cezvede kaynatılarak pişirilme yönteminden alıyor. Osmanlı döneminde İstanbul’a gelen yabancı kişiler kahve ile tanışıyor ve Venedik tüccarları tarafından Venedik’te tanıtımı yapılıyor. Sonrasında ise Londra ve Oxford’da ve zamanla birçok Avrupa şehrinde hazırlama ve pişirme yöntemiyle Türk kahvesi olarak yayılıyor. Yetiştirildiği bölgenin iklim, çevre şartları ve toprak yapısı kahve çekirdeğinin tadını, aromasını ve içerdiği kafein miktarını değiştiriyor. Kahve çekirdeklerinden en çok tutulanı Coffea Arabica (Arabika) ve Coffea Canephora’dır (Robusta). Kahveler ayrıca işleme, geleneksel hazırlama ve pişirme yöntemlerine göre; Türk kahvesi, Mırra, Etiyopya kahvesi gibi ya da içerisine eklenen süt, çikolata, şeker gibi besinlerle moccha, macchiato, latte gibi farklı şekilde adlandırılıyor. Kafeinsiz yani decaffe kahveler neredeyse hiç kafein içermiyor. Yaklaşık olarak en fazla 3 miligram kafein içeriyor. Ancak kafeinsiz kahve genellikle normal kahveler kadar sağlıklı olmayabiliyor. Çünkü kahveden kafein çıkarılırken, kahvenin içerisine birçok kimyasal yerleştirilebiliyor. Eğer kafeinsiz kahve tercih edecekseniz; kahve çekirdeklerine herhangi bir kimyasal karıştırılmadan, su ile kafeinden ayrılmasını sağlayan kafeininden ayrıştırılma işlemi ile ayrıldığına emin olmanızda fayda var. Güçlü bir antioksidan canavarı olan kahve, vücutta oluşan toksinleri atma özelliğiyle tanınır. Vücudu toksinlerden arındırdığınızda daha sağlıklı bir bünyeye sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda kahve, serotonin adı verilen mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlar.

Foto - Antioksidan canavarı: Kahve içmek için 7 neden! 3,4 fincandan daha fazla içmeyin... 1 fincan 30 ml geliyor!

KAHVENİN 7 FAYDASI! Kahve tüketiminin; tip-2 diyabet, Alzheimer, Parkinson ve bunama (demans) gibi sinir sistemi hastalıkları ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına ayrıca karaciğer ve kolorektal kanserlerine karşı koruyucu rol oynadığı yapılan çalışmalarca kanıtlanmıştır. Kahvenin içindeki kafein; kan dolaşımından beyne geçerek norepinefrin ve dopamin salgısını artırır. Bu, kişinin bilişsel fonksiyonlarını artırarak, daha aktif, enerjik ve daha dakik olmasını sağlar. Özellikle bir fincan kahvenin, spordan ve masajdan yarım saat önce tüketimi; yağ hücrelerinin yakımını hızlandırdığı gibi egzersiz sırasındaki performansı artırarak egzersiz yapma süresini uzatır. Verimli bir egzersiz sağlaması ile kas gelişimine de yardımcı olabilir. Kahve, enerji metabolizmasında rol oynayan B vitaminleri (riboflavin, niasin, pantetonik asit), magnezyum, potasyum ve manganez gibi birçok vitamin ve mineralden zengindir. Antioksidanlardan zengin olan kahve, bu sayede hücrelerin yaşlanmasını önler. Kahvenin depresyonu azalttığı yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Günlük 3 fincanı geçmeyen kahve tüketimi, yeterli ve dengeli beslenme ile diyabet, kanser gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıp yaşam süresini uzatabilir. Yetişkinlerde günde 3-4 fincan kahve tüketimi yararlı etkiler sağlar. Yani maksimum kafein alımı günde 400 miligram geçmemeli yani 3 tatlı kaşığı kahveyi geçmemeli. Fakat kafeinin tolere edilme derecesi; kişinin genetik ve fiziksel özelliklerine, kahvenin tüketim sıklığı ve miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle; kimileri için 3-4 fincan kahve yararlı iken kafein toleransı düşük olanlar için 3-4 fincan kahve uykusuzluk, mide bulantısı ve strese yol açabilir. Çocuklar ve yaşlılarda yetişkinlere göre kafeinin tolere edilme derecesi düşük olacağı için kafein tüketimi 2 fincan (1 tatlı kaşığı kahve) ile kısıtlanmalı. Kafein; plasentadan anne karnındaki bebeğe geçeceği için gebelerde 2 fincandan fazla kahve tüketimi; düşük, ölü doğum ve düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin doğumuna yol açabilir. Bu nedenle hamileler, çocuklar ve yaşlılarda da günlük kafein alımının 200 miligram kafeini geçmemesine özen gösterilmeli. Kahveyi kahvaltıdan ya da yemeklerden bir saat sonra tüketmeye özen gösterin. Çünkü sabah aç karına kahvaltı yapılmadan içilen kahve, vücuttaki stres hormonlarını aktifleştirerek, günlük döngü ve ruh halinizi bozabilir. Aynı zamanda yemekle içilen kahve, besinlerin içerisindeki vitamin ve minerallerin emilimini azaltabilir. Mide yanması, reflü, ülser gibi mide hastalıklarında kullanılan ilaçların etkisini de azaltırken mide asiditesini yükseltebileceğinden dolayı, antibiyotik gibi ilaçların da sindirimini yavaşlatabilir. Bu nedenle ilaçlarla birlikte kahve içmemeye özen gösterilmeli. Kahvelerin kafein içeriği; kahve çekirdeğine, kavrulma süresine, kahvenin miktarına ve hazırlanma süresine göre değişiklik gösterir: Türk kahvesi (1 fincan= 30ml) = 30 mg. Filtre kahve (1 su bardağı = 240ml) = 95 mg. Hazır kahve (240ml) = 30-90 mg. Espresso (30ml) = 65 mg. Double-shot espresso (60ml) = 120 mg. Latte veya Mocha (240ml) = 120 mg. Kafeinsiz kahve (240ml) = 3 mg . Sinir sistemi üzerindeki koruyucu etkilerini çarpıcı verilerle kanıtlandı ama Sabahları uyanmak için içtiğimiz o ilk yudum kahve, sandığımızdan çok daha fazlasını yapıyor olabilir. 43 yıl süren kapsamlı bir bilimsel çalışma, düzenli kahve tüketimi alışkanlığının sinir sistemi üzerindeki koruyucu etkilerini çarpıcı verilerle kanıtladı.

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin çileden çıktı
Gündem

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin çileden çıktı

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanması CHP yandaşı Nevşin Mengü'yi çileden çıkardı. Meng..
Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!
Gündem

Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ekonomisine yön veren en kritik isimlerden biri olan BlackRock Başkanı Laurence Douglas Fink ve Dü..
Ekonomiler alt üst olacak! İran'ın ardından Rusya'dan olay karar
Ekonomi

Ekonomiler alt üst olacak! İran'ın ardından Rusya'dan olay karar

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından uluslararası petrol piyasalarını alt üst edecek bir kara..
İsrail'e çalışan 46 haini daha enselediler!
Gündem

İsrail'e çalışan 46 haini daha enselediler!

İran İstihbarat Bakanlığı, Gülistan, Batı Azerbaycan, Kirman, İsfahan ve İlam eyaletlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ABD ve İsr..
Milyon dolarlık villaların vergi beyanı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! İmamoğlu'nun haramzadeleri
Gündem

Milyon dolarlık villaların vergi beyanı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! İmamoğlu'nun haramzadeleri

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın oğlu Volkan Kaya'ya ait şirketin milyon dolarla..
Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı
Gündem

Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı

Bölgede sular durulmazken Washington hattından ezber bozan bir açıklama geldi. İran'dan istediğini alamayan ABD Başkanı Trump, İran yönetimi..
