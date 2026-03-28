Dün destek bugün köstek! Özgür’den uçkur zikzakı
Akit'e utanmadan küfreden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisindeki tüm pisliklere sahip çıkıyor. CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında kızı yaşındaki belediye personeliyle basılmasını da milletin gözünün içine baka baka savunan Özel, kamuoyundaki tepkilerin ardından tornistan yapmak zorunda kaldı!.. Bir dediği diğerini tutmayan muhteris için, "Delikanlı gibi siyaset yapmazsan böyle dönüp durursun" yorumları yapıldı.
CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ankara’da bir otel odasında yakalanmasına ilişkin görüntüler kamuoyunda infial oluşturdu. Evli ve üç çocuk babası olan Yalım’ın, otelde belediye çalışanı olduğu belirtilen 21 yaşındaki bir kadınla birlikte bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında ayrıca belediye kadroları üzerinden usulsüzlük ve menfaat sağlandığı iddiaları da yer aldı.
ÖNCE SAHİP ÇIKTI, SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Skandal görüntüler sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilk etapta Yalım’a sahip çıkan açıklamaları dikkat çekti.
Ancak kamuoyundan yükselen sert tepkiler ve parti tabanındaki rahatsızlık büyüyünce Özel, bu kez geri adım atarak “o görüntülerden utandım” diyerek özür dilemek zorunda kaldı. Tornistan yapmak zorunda kalan Özel alay konusu oldu.
Siyasi kulislerde, Özel’in bu çıkışının gelen yoğun tepkiler ve oluşabilecek oy kaybı endişesi nedeniyle yapıldığı konuşuluyor. Önce sahip çıkıp ardından özür dileyen bu tavrın, seçmen nezdinde güven zedelenmesine yol açtığı değerlendirmeleri öne çıkıyor.
