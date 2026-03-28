SON DAKİKA
Dünya
Altyapıya yönelik saldırıya sert karşılık verecek ABD ve İsrail’e son uyarı

Altyapıya yönelik saldırıya sert karşılık verecek ABD ve İsrail'e son uyarı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin altyapısı ve ekonomik merkezlerine saldırılara güçlü karşılık vereceklerini belirtirken bölge ülkelerine, topraklarını İran'a karşı saldırılarda kullandırmama çağrısını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, İran’ın “önleyici saldırılar düzenlemediğini” defalarca dile getirdiklerini vurgulayarak, "Ülkenin altyapısının ya da ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

Açıklamasında bölge ülkelerine de seslenen Pezeşkiyan, “Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

İran'dan 5 ülkeye saldırı uyarısı!
İran'dan 5 ülkeye saldırı uyarısı!

İran'dan 5 ülkeye saldırı uyarısı!

Siyonistlerin Kabusu Oldular: İran ve Hizbullah’tan Tarihi Misilleme!
Siyonistlerin Kabusu Oldular: İran ve Hizbullah’tan Tarihi Misilleme!

Siyonistlerin Kabusu Oldular: İran ve Hizbullah’tan Tarihi Misilleme!

Birisi Pezeşkiyan'a söylesin. Savaştasınız, kriket maçında değil.

Pezeşkiyan saf mıdır nedir. Savaşta olduklarını unutmuş galiba. Eskiden Suriye'deki Müslümanları katlederken beraberdiniz İsrail ve ABD ile, şimdilik o beraberliğiniz rafta. Bir zaman sonra yine Müslüman katletmeye başlayabilirsiniz. Dünya; şiii İran'ın da, gavur İsrail'in de, gavur ABD'nin de ne olduğunu ve ne olmadığını biliyor. Üçünüz de Müslüman Katilisiniz. Farkınız dış görünümleriniz. şeytanın her kılığa girebildiğini biliyoruz. Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz.
