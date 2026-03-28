5 kişi öldürüldü, 19 kişi gözaltına alındı İran’da iç temizlik

İran, 3 eyalette düzenlenen operasyonlarda ABD-İsrail ile bağlantılı "ayrılıkçı bir gruba mensup 5 teröristin öldürüldüğünü ve 19 paralı unsurun" da tespit edilerek gözaltına alındığını bildirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, istihbarat birimleri Huzistan, Erdebil ve Kirman eyaletlerinde ABD-İsrail bağlantılı oldukları iddia edilen gruplara operasyon düzenledi.

Huzistan eyaletindeki operasyonlarda, "ayrılıkçı bir gruba mensup 5 teröristin öldürüldüğü" belirtilirken yine Huzistan ve Kirman eyaletlerinde "ABD-İsrail bağlantılı paralı unsurlar" tespit edilerek gözaltına alındı.

İsrail ile bağlantılı ülke dışından yayın yapan Farsça medyaya bilgi gönderdikleri tespit edilen kişilerin de Erdebil, Kirman ve Huzistan eyaletlerinde tespit edilerek yakalandığı aktarıldı.

Bu 3 eyaletteki son operasyonlarda "ABD-İsrail ile bağlantılı" 19 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.