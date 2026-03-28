İzzet Ulvi Yönter'in istifa sonrası gözler Sedat Peker'e çevrildi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter paylaşımında, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.” ifadelerini kullandı.

GÖZLER SEDAT PEKER'E ÇEVRİLDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası tüm gözler İzzet Ulvi Yönter'e yakınlığıyla bilinen Sedat Peker'e çevrildi. Peker'in Yönter'in istifası sonrası nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu...

PEKER'İN VİDEOSUNU ALINTILAMIŞTI

Sık sık Sedat Peker ile ilgili paylaşımlar yapan Yönter, geçtiğimiz aylarda da "Zamanı var, acelesi yok" mesajıyla yayımlanan Peker'in videosunu "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene….Allah bes baki heves…" notuyla paylaştı.

