Uçkur düşkünü ve Mansur Yavaş işbirliği! Ortak seçim videosu gündem oldu

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, geçmiş seçimlerde ‘kefil’ olduğu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile çektiği video, bugünlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Ankara’da çivi çakmayan Yavaş’ın methettiği Yalım’ın; rüşvet, kara para aklama ve son olarak 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasıyla patlak veren skandallar zinciri, CHP’nin ‘liyakat’ maskesini bir kez daha düşürdü.

UŞAK HALKINI BU YALANLARLA KANDIRMIŞLAR

Sosyal medyada ‘Uşak halkı böyle aldatılmış’ notuyla paylaşılan videoda, iki ismin halka pembe tablolar çizdiği görülüyor. Ancak gelinen noktada; bir tarafta vaatlerini unutan bir Ankara yönetimi, diğer tarafta ise adı adliye koridorlarından ve otel odası skandallarından çıkmayan bir Uşak Belediye Başkanı var. Vatandaşlar, "Biri Ankara’yı kuruttu, diğeri Uşak’ın şerefine leke sürdü. İşte CHP’nin el ele verdiği vizyon bu!" diyerek tepkilerini dile getirdi.

AHLAKSIZ ZİHNİYETİN ARŞİVİ PATLADI

Gözaltı kararları ve ahlak dışı yaşamıyla gündemden düşmeyen Özkan Yalım’ın, Mansur Yavaş ile olan bu samimi görüntüleri, CHP içindeki "kirli dayanışmanın" delili olarak yorumlandı.

Ankara’da taş üstüne taş koymayan Yavaş’ın, "şeref kefili" olduğu ismin bir yanda rüşvet çarkı kurması, diğer yanda ise personeliyle metres hayatı yaşaması, "Boza nın şahidi şıracı" deyimini bir kez daha akıllara getirdi.

Uşak halkının temiz oylarını alabilmek için sergilenen bu tiyatronun sonu, adliye koridorlarında biterken; Yalım’ın, gayrimeşru ilişkisiyle gündeme gelmesi, CHP içindeki çürümüşlüğün boyutlarını gözler önüne serdi.