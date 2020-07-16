Tarihte bugün 16 Temmuz | Bugün neler yaşandı?
16 Temmuz günü yaşanan olayları sizler için derledik. 16 Temmuz gününün en çok hatırlanan olayı, darbe girişimine karşı direnen halk oldu. Peki ama tarihte bugün başka hangi olaylar oldu? Kimler doğdu, kimler öldü? Tarihte bugün ne günü ve hangi olaylar yaşandı? İşte merak edilen detaylar...
16 Temmuz sabahı darbe girişiminin büyük izleri, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığının kanıtıydı...
622 - Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Bu olay Hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
1324 - Japonya'nın 91. İmparatoru Go-Uda öldü.
1394 - Fransa Kralı VI. Charles, Yahudilerin Fransa'dan kovulması için emir verdi.
1661 - Avrupa'da ilk banknot, "Stockholms Banco" adlı bir İsveç bankası tarafından bastırılarak tedavüle verildi.
1880 - Emily Stowe, Kanada'da lisanslı ilk kadın hekim oldu.
1902 - Türk şair ve edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı Orhan Şaik Gökyay doğdu.
1912 - Stockholm Olimpiyat Oyunları başladı.
1915 - Fenerbahçe ve Millî Takım'ın kalecisi olan, Türk futbolcu Cihat Arman doğdu. Arman 1994 yılında vefat etti.
1918 - Türk ses sanatçısı Müzeyyen Senar doğdu. Senar 2015 yılında vefat etti.
1921 - Acara Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Ardından 1991'de yerine Acara Özerk Cumhuriyeti kuruldu.
1935 - Dünyanın ilk parkmetresi, Oklahoma City'de bir caddeye yerleştirildi.
1942 - Fransa'da 12884 Yahudi tutuklandı.
1945 - Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Çetin Tekindor doğdu.
1945 - Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico Eyaleti, Alamogordo şehri yakınlarında ilk atom bombası denemesi (Trinity testi) yapıldı.
1964 - Türk asker ve siyasetçi Rauf Orbay öldü.
1965 - Fransa ve İtalya'yı birbirine bağlayan "Mont Blanc Tüneli" açıldı.
1966 - Türk şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Yıldız Tilbe doğdu.
1969 - Apollo 11, Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
1969 - Türk pilot, mühendis ve müteşebbis Vecihi Hürkuş öldü.
1979 - Saddam Hüseyin, Irak Devlet Başkanı oldu.
1990 - Filipinler'de meydana gelen depremde1450 kişi öldü.
1994 - Shoemaker-Levy 9 kuyrukluyıldızının parçaları, Jüpiter gezegenine çarptı.
1999 - Eski ABD Başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy Onassis'in oğulları John F. Kennedy, Jr.'ın kullandığı küçük uçak, Atlantik Okyanusu'na düştü. Kennedy, uçakta bulunan karısı ve baldızıyla birlikte hayatını kaybetti.
2006 - Türk gazeteci, Güzin Abla isimli köşesi ile ünlü olmuş, Güzin Sayar öldü.
2014 - Türk spor adamı Faruk Ilgaz vefat etti.
2016 - 1974 doğumlu Türk astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gecede, hayatını kaybetti. Terör güçlerinin püskürtüldüğü bu kutlu günün kilit ismi, Ömer Halis Demir oldu. Gözünü kırpmadan, ölüme giden askerimizin mekanı cennet olsun...