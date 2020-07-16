Tarihte bugün 16 Temmuz | Bugün neler yaşandı?

16 Temmuz günü yaşanan olayları sizler için derledik. 16 Temmuz gününün en çok hatırlanan olayı, darbe girişimine karşı direnen halk oldu. Peki ama tarihte bugün başka hangi olaylar oldu? Kimler doğdu, kimler öldü? Tarihte bugün ne günü ve hangi olaylar yaşandı? İşte merak edilen detaylar...