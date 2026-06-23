Yapay zeka avukat girdiği davayı resmen kazandı

Bir yapay zeka hukuk firmasının İngiliz mahkemesinde dava kazanması, yapay zekâ avukat kullanılarak kazanılan ilk dava olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'de yapay zeka destekli hukuk firması Garfield AI tarafından hazırlanan dava dosyası mahkemede başarıyla sonuçlandı.

Serbest çalışan insan kaynakları danışmanı Tamires Camal Taquidir, ödenmeyen 7 bin sterlinlik alacağını tahsil etmek için yapay zeka destekli hukuk firması Garfield AI'ya yaklaşık 400 sterlin ödedi. Firma önce hukuki ihtar gönderdi, ardından dava sürecini başlattı.

Garfield AI'ın kurucu ortaklarından Philip Young, gelişmeyi "adalete erişim açısından dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Young, dava maliyetlerinin çoğu zaman tahsil edilecek tutardan yüksek olması nedeniyle birçok küçük işletmenin alacaklarından vazgeçmek zorunda kaldığını söyledi.

Geçen yıl nisan ayında İngiltere'nin avukatlık düzenleyici kurumu tarafından yetkilendirilen Garfield AI, 30 sterlin ile 10 bin sterlin arasındaki alacak davalarında kullanılabiliyor. Sistem davayı hazırladıktan sonra müvekkili mahkemede temsil etmesi için insan bir avukat görevlendirdi.

Yapay zeka, dava öncesindeki tüm hukuki çalışmaları yürüttü. Bu süreçte davalı tarafın sunduğu karşı davaya itiraz edilmesi de yer aldı. Garfield AI, dört tanık ifadesi ve 14 Mayıs'ta Wandsworth Bölge Mahkemesi'nde görülen üç saatlik duruşma için gerekli belge dosyalarını hazırladı.

Mahkeme sonunda Taquidir lehine karar vererek ödenmeyen alacağın tahsil edilmesine hükmetti.

Taquidir yaptığı açıklamada, "Yaptığım iş karşılığında alacağım vardı ancak bunu tahsil etme sürecinin fazla stresli, pahalı ve zaman alıcı olacağını düşünüyordum. Garfield sayesinde davayı açabildim ve sürdürebildim" dedi.

Karşı davanın kendisini korkutmak amacıyla açıldığını belirten Taquidir, "Erişilebilir, uygun maliyetli ve yetkin bir desteğe sahip olduğumu biliyordum. Sonuçtan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada Taquidir'i temsil eden avukat Dominic Li ise Garfield'ın davayı "açık ve etkili bir şekilde" hazırladığını belirtti. Ancak Li, "Duruşmadaki savunma süreci hâlâ vazgeçilmez ve temelde insana özgü bir faaliyet olmaya devam ediyor" dedi.

İngiltere hukuk sektörü son dönemde yapay zeka kaynaklı hatalar nedeniyle de gündeme gelmişti. Geçen ay uluslararası hukuk firması Pinsent Masons, şirket içi bir yapay zekâ sisteminin ürettiği sonuçlara dayanarak mahkemeyi iki kez yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle kendisini düzenleyici kuruma bildirmişti.