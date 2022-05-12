Tarihte bugün! 12 Mayıs 1881: Fransa'nın Tunus'u İşgali

12 Mayıs 1881: Fransa'nın Tunus'u İşgali

Fransa Cezayir’e yerleştikten sonra gözünü Tunus’a dikmişti. Fakat Tunus’u İtalya’da istemekteydi. Almanya ve İngiltere Fransa’yı desteklediler. Çünkü İngiltere Kıbrıs’a yerleşmiş olması nedeniyle Fransa’yı Tunus’a yönlendiriyordu. Almanya ise Alsace-Lorraine’i Fransa’dan almış Fransızların dikkatini başka yöne çevirmeye çalışıyordu. Osmanlı Devleti ise 1877-1878 Rus savaşının çöküntüsü içerisinde idi.

Fransa bu müsait ortamı değerlendirdi ve bazı sınır olaylarını bahane ederek Tunus’u işgal etti. Tunus Beyi 12 Mayıs 1881 tarihinde Bardo Antlaşmasını imzalayarak Fransız himayesini kabul etti. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika topraklarından önemli bir parçayı daha kaybetmiş oldu.

Bundan sonra Fransızlar ülkeye "yüksek komiser" dedikleri genel vali tayin ederek yönetmeye başladılar. Fransızlar işgal ettikleri bütün diğer ülkelerde başvurdukları zulüm uygulamalarına burada da başvurdular. Bu zulme karşı bağımsızlık yanlısı örgütlenmeler ve bazı ayaklanmalar oldu. Ancak bütün bu ayaklanmalar insafsızca ve kanlı bir şekilde bastırıldı.

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