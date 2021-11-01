Tarihte bugün: 1 Kasım 1928 Latin Alfabesi kabul edildi

1 Kasım 1922: Hilafet ve Saltanat'ın birbirinden ayrılarak Saltanat'ın lağvı hakkında TBMM kararı çıkarıldı.



Saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırıldı ve Osmanlı İmparatorluğu resmen sona ermiş oldu.





Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 5'inci yıl dönümünün ardından 1 Kasım 1928 tarihinde Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki teklif edilen kanunun kabul edilmesi ve yeni Türk Alfabesi'nin geliştirilip benimsenmesi sürecidir.Harf Devrimi'ni başlatan yasanın kabulü ile Osmanlı alfabenin kullanımı sona erdi ve yerine Latin Alfabesi temel alınan Türk Alfabesi kullanılmaya başlandı.



1 Kasım 1928: Osmanlıca kaldırılarak yerine latin alfabesi kabul edildi.









1 Kasım 1993: Cumhuriyet tarihinin ilk Din Şurası toplandı



Cumhuriyet tarihinin ilk Din Şurası 1 Kasım 1993 tarihinde Ankara Sheraton Otel’de toplandı. Şura’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özerk olması, başkanının seçimle belirlenmesi ve başbakanlığa değil cumhurbaşkanlığına bağlı olması yolunda adımlar atıldı.

Şura’da mesai saatleri içerisinde çalışanların Cuma namazı kılmalarını sağlayacak düzenleme yapılması istenirken Diyanet Radyo ve Televizyonu kurulması yönünde çalışmaların hızlandırılması da kararlaştırıldı.

Kur’an kursları ile ilgili olarak “zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması halinde Kur’an kurslarının zarar görmemesi için ilköğretim ve eğitim kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısında, ‘beş yıllık ilkokul üzerine en az üç yıl süreli diyanet eğitim merkezlerinde verilen eğitim, zorunlu eğitimden sayılır’ hükmünün yer alması sağlanmalıdır” önerisi kabul edildi.

Ayrıca müftüler ve müftülerce görevlendirilen kişiler tarafından resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi de bir diğer öneriydi.

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de Şura’ya katılmışlardı. Çiller’in başörtü takması ise uzun süre gündemden düşmedi.