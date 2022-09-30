Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti: Twitter, ilk düzenlenmiş tweetini paylaştı

Sosyal medya devi Twitter uzun süredir konuşulan tweet düzenleme özelliğini ilk göz görücüye çıkardı. Daha önceki yıllarda kesin bir dille gelmeyeceği söylense de Twitter zaman içerisinde tweet düzenleme özelliğine sıcak bakmaya başladı. Ve bugün itibarıyla Twitter ilk düzenlemiş tweeti kullanıcılarla paylaştı.

İLK DÜZENLENMİŞ TWEET ATILDI

İlk yıllarda 140 karakter ile sınırlı olan tweetler daha sonra 280 karaktere kadar çıkarıldı. Birçok farklı özelliğin getirildiği Twitter daha önce pek sıcak bakmadığı tweet düzenleme özelliğinin ilk test tweetini attı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, anlık atılan hatalı tweetlerin önüne geçmek için düğmeye bastı.

Twitter, tweet düzenleme özelliğinin nasıl çalışacağını gösteren bir paylaşım yaptı.

Platform, “Bu, düzenleme düğmesinin çalıştığından emin olmak için bir testtir, nasıl gittiğini size bildireceğiz” cümlesiyle ilk düzenlenmiş tweeti attı.

Her Twitter kullanıcısının bu özelliği ne zaman alacağını henüz bilinmiyor ancak ilk olarak Twitter Blue abonelerine gelen yazım hatalarını düzeltme özelliği bu şekilde görünecek.

30 DAKİKA İÇİNDE DÜZENLENEBİLECEK

Twitter bu ayın başlarında yaptığı açıklamada , ayda 5 dolarlık premium Twitter Blue hizmetinin abonelerinin önce tweet'lerini düzenleyebileceklerini söyledi . Yakında Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'daki aboneler bu özelliği alacak, ardından ABD. Kullanıcılar bir tweet gönderdikten sonra düzenlemek için 30 dakikaya sahip olacak.

Twitter, her kullanıcının tweet'leri ne zaman düzenleyeceğini söylemeyi reddetti, bu yüzden sadece premium hizmet abonelerine kıskançlıkla bakmamız gerekecek. Belki de kalem simgesi, Twitter durumunun bir işareti olarak mavi onay işaretinin yerini alacaktır.

TWİTTER, İLK DÜZENLENMİŞ TWEETİNİ PAYLAŞTI

Tweet düzenleme özelliği sınırsız bir düzenleme yetkisine sahip olmayacak ve bunu herkes kullanamayacak. Kullanıcılar paylaştıkları tweet içerisinde düzenleme yapmak için sadece 30 dakikaya sahip olacak. Sonrasında düzenleme düğmesi iptal olacak. Ayrıca bu süre içinde en fazla beş düzenleme yapma hakkı tanınacak.

Tweet düzenleme özelliği önümüzdeki günlerde ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue'ya gelecek. Aylık ücreti 4,99 dolar olan Twitter Blue hizmeti, şu anda ülkemizde kullanılmıyor.

Twitter Blue hizmetinin en büyük özelliği tweet geri alma seçeneği. Şirketin "bu bir düzenleme butonu değildir" vurgusu yaptığı bu özellik, kullanıcılara bir tweeti gönderdikten sonra henüz başkaları tarafından görülmeden geri çekme imkânı tanıyor.

Ayrıca varsayılan geri alma süresi 30 saniye iken; isteğe göre 5, 10, 20 veya 60 saniye yapılabiliyor.

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