Tarihin gördüğü en büyük iki yüzlülük böyle ortaya kondu! Binbir surat Dilek İmamoğlu
CHP'nin Ağrı mitinginde teröristbaşı Abdullah Öcalan sloganı atan HDP'lilere zafer işareti ile karşılık veren Dilek İmamoğlu'nun iki yüzlülüğü sosyal medyada yüzüne vuruldu.
Dindar kesimin çoğunlukta olduğu toplantılara başında yazma ile katılıp, dualara eşlik eden Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, karşısında PKK sevici HDP'lileri görünce terör örgütü mensuplarının ve yandaşlarının zafer işaretini yaptı.
Üstelik mitingdeki HDP'liler, CHP'lilerin yanıbaşında teröristbaşı Abdullah Öcalan için "özgürlük" sloganları atıyordu.
Sosyal medya kullanıcıları Dilek İmamoğlu'nun iki yüzlülüğünü paylaştıkları çeşitli fotoğraflarla ortaya koydu.