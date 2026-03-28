SON DAKİKA
Tarihin en uzun okul tatili onaylandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tarihin en uzun okul tatili onaylandı!

Cezayir’de eğitim yılının Mayıs ayında sona erdirilmesiyle 4 ayı aşan yaz tatili kararı tartışma başlattı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının 15 Mayıs’ta bitirilmesinin resmen onaylanması, ülkedeki eğitim camiasında geniş yankı uyandırdı.

Cezayir’de eğitim yılının Mayıs ayında sona erdirilmesiyle 4 ayı aşan yaz tatili kararı tartışma başlattı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının 15 Mayıs’ta bitirilmesinin resmen onaylanması, ülkedeki eğitim camiasında geniş yankı uyandırdı.

Eğitim Bakanlığı, mevcut eğitim yılına ilişkin üçüncü dönem sınav takviminde değişiklik yaptığını açıkladı. Buna göre, tüm eğitim kademelerinde üçüncü dönem sınavları 10 Mayıs Pazar günü başlayacak ve 14 Mayıs 2026’ya kadar sürecek. Telafi sınavlarında ise değişiklik yapılmadı ve 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 

“Yaz tatili uzadı”

Karar özellikle eğitim camiasında tartışma yarattı. Çünkü dersler Mayıs ortasında sona erecek ve öğrenciler Eylül sonuna kadar, yani 4 aydan uzun bir süre tatil yapacak.

Bu durum, birçok eğitimcinin zaten fazla olduğunu düşündüğü okul tatillerinin öğrencilerin akademik başarısını olumsuz etkilediği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Eğitim uzmanı Ammar Belhassen, “Cezayir’deki ders saatleri dünya ortalamasının oldukça altında. Dünyada eğitim yılı ortalama 40 hafta sürerken, Cezayir’de bu süre en iyi ihtimalle 27 haftayı geçmiyor” dedi.

 

Ortalamanın altında

Belhassen ayrıca, “Cezayirli bir öğrenci ilkokuldan liseye ve oradan üniversiteye, dünya ortalamasına göre yaklaşık iki buçuk yıl daha az ders saatiyle ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Uzun süreli tatilin de olumsuz etkilerine dikkat çeken Belhassen, “Uzun süre eğitimden kopmak öğrenciler için zararlıdır; öğrenci edindiği bilgilerin önemli bir kısmını kaybedebilir” dedi.

Bu nedenle Bakanlığın kararı yeniden gözden geçirmesi ya da en azından eğitim süresine ilişkin önerilerin ele alınacağı bir çalıştay düzenlemesi gerektiğini belirtti.

 

Birçok faktöre bağlı

Öğrenci Velileri Derneği üyesi Nasır Celali ise kararın olumlu ya da olumsuz etkilerinin çeşitli faktörlere bağlı olduğunu söyledi.

Celali, “Öncelikle son haftalardaki eğitim koşullarına bakmak gerekir. Bu dönemde genellikle öğrenciler ve öğretmenler devamsızlık yapar, eğitim verimi düşer” dedi.

Ayrıca kararın, velilerin eğitim sürecine ne ölçüde dahil olduğuyla da bağlantılı olduğunu belirten Celali, bazı ülkelerde zorunlu eğitim olmamasına rağmen velilerin evde eğitimi tercih edebildiğini hatırlattı.

Celali sözlerini şöyle tamamladı: “Önemli olan şekil değil, faydadır. Çocuklarımızın okula gitmesi eğitim sürecine gerçekten katkı sağlamalıdır. Bu yüzden biz her zaman pedagojik ve eğitimsel kaliteyi artırmaya odaklanıyoruz.”

Öğretilmiş iftiralarla 5816’dan tutuklanan eğitimci Ramazan Hoca’nın oğlu, Akit’e konuştu: Seküler yobazların kumpası
Öğretilmiş iftiralarla 5816’dan tutuklanan eğitimci Ramazan Hoca’nın oğlu, Akit’e konuştu: Seküler yobazların kumpası

Gündem

Öğretilmiş iftiralarla 5816’dan tutuklanan eğitimci Ramazan Hoca’nın oğlu, Akit’e konuştu: Seküler yobazların kumpası

Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli! 4 ilçede eğitime ara verildi
Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli! 4 ilçede eğitime ara verildi

Eğitim

Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli! 4 ilçede eğitime ara verildi

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilecik eğitiminde büyük operasyon! İl Müdürü Serdal Şimşek düğmeye bastı
Bilecik eğitiminde büyük operasyon! İl Müdürü Serdal Şimşek düğmeye bastı

Eğitim

Bilecik eğitiminde büyük operasyon! İl Müdürü Serdal Şimşek düğmeye bastı

Fahri

Öğrencileri 12 yıla mahkum etmeyin ilk 4 güzel okuma yazma ahlak edep terbiye çarpım tablosu öğrenme şart sonra orta 5/6 temel din matamatik tarh dersleri 7/8 lise hazırlık pratik eğitim 9/10 iş yetenek beceri mesleki eğitim 11/12 stajyer çalışma hayatı ve mezuniyet
