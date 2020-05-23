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Tarihin en sessiz arife günü yaşanıyor

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı arifesinde olan alış veriş yoğunluğu bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yerini sessizliğe bırakırken Sakarya’da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:38:33 -
Tarihin en sessiz arife günü yaşanıyor

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı arifesinde olan alış veriş yoğunluğu bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yerini sessizliğe bırakırken Sakarya’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Tarihin en sessiz arife gününün yaşandığı sokaklar havadan da görüntülendi.


Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya’da geçtiğimiz yıllarda yaşanan Ramazan Bayramı arifesi yoğunluğu sokağa çıkma kısıtlama kararı ile yerini sessizliğe bırakırken arife gününde alış veriş yoğunluğunun yaşandığı Çark Caddesi, Dar Sokak, Atatürk Bulvarı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi bölgeler boş kaldı. Adeta tarihin en sessiz arife gününün yaşandığı Sakarya’nın boş sokakları havadan da görüntülendi.


Vatandaşların sağlığı açısından ve salgının önlenmesi kapsamında alınan kararla vatandaşları mağdur etmemek adına market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Kısıtlama gününde evlerinde kalmak isteyen bazı vatandaşlar bayram alış verişlerini günler öncesinde yaparken bazı vatandaşların ise kısıtlama gününde belirtilen saatler arasında son alış verişlerini yaptığı da görüldü.


Öte yandan, kısıtlamanın olduğu arife gününde Sakarya genelinde bin 700 emniyet personeli denetimlerini sürdürürken, Ramazan Bayramında olacak kısıtlama günlerinde ise toplam 4 bin 800 polis görev alacak.

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