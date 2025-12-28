Tarihin en hızlı ev internetlerinden biri kullanıma sunuluyor

Japon telekomünikasyon devi NTT East, Tokyo’nun belirli bölgelerinde ev kullanıcılarına yönelik 25 Gbps hızında fiber internet hizmetini başlatmaya hazırlanıyor. “Flet’s Hikari 25G” adı verilen yeni tarife, FTTH (Eve Kadar Fiber) altyapısı üzerinden sunulacak ve 31 Mart 2026 itibarıyla devreye alınacak.

Mevcut durumda Japonya’da tüketicilere sunulan en yüksek fiber hız 10 Gbps seviyesinde. Yeni tarife, bu eşiği iki katından fazla artırıyor.

GERÇEK KULLANIMDA 22,5 GBPS

Ortak fiber altyapısı üzerinden sağlanacak hizmette, ağ trafiği ve teknik kayıplar dikkate alındığında pratik erişim hızının yaklaşık 22,5 Gbps seviyesinde olması bekleniyor. Bu değer, ev kullanıcıları için bugüne kadar sunulmuş en yüksek performanslardan biri olarak öne çıkıyor.

FİYAT: AYLIK 27.500 YEN

Yeni hizmetin aylık bedeli vergiler dahil 27.500 Japon yeni olarak açıklandı. Bu tutar güncel kurla yaklaşık 175 dolar seviyesine karşılık geliyor. Tarifenin ilk aşamada sınırlı bölgelerde sunulması, altyapının kademeli genişlemesiyle ülke geneline yayılması planlanıyor.

NEDEN BU KADAR HIZ?

NTT East’e göre hız artışının arkasında, ev kullanıcılarının artan veri talebi bulunuyor.

Özellikle:

4K ve 8K çözünürlüklü video servisleri, Gecikmesiz online oyunlar, yoğun veri transferi gerektiren bulut platformları mevcut ağlar üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. 25 Gbps’lik yeni altyapı, bu trafiği daha akıcı ve stabil biçimde yönetmek üzere tasarlandı.

50 GBPS İÇİN ŞİMDİDEN HAZIRLIK

Bu hamle, NTT’nin IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) adı verilen yeni nesil ağ vizyonunun bir parçası. Şirket, ultra hızlı optik ve kablosuz iletişim teknolojilerini 2026 sonrası kademeli olarak hayata geçirmeyi hedefliyor.

NTT East, 25 Gbps ile yetinmiyor. Firma, şimdiden 50 Gbps hızında ev interneti hizmeti için Ar-Ge çalışmalarını gündemine almış durumda. Bu da Japonya’yı, ev kullanıcıları için ultra yüksek hızlı internet yarışında bir adım daha öne taşıyor.

