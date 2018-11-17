0553 313 94 23

'Tarihin en büyük ihaneti' demişti... 49'u CHP'li çıktı... Yine rezil oldu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yine rezil oldu.İstanbul'daki 76 proje ile vurgun yapıldığını iddia edip TBMM'ye araştırma önergesi veren Tekin, bu projelerin 49'sının CHP'li belediyelere ait olduğunu öğrendi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:44
'Tarihin en büyük ihaneti' demişti... 49'u CHP'li çıktı... Yine rezil oldu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 76 proje ile 240 Milyarlık vurgun yapıldığını iddia etmiş ve TBMM'ye konuya ilişkin araştırma önergesi vermişti.

'Büyük ihanet' demişti: 49'u CHP'li belediyelerin çıktı

"240 milyar lira dünya tarihinin görülmüş en büyük imar yolsuzluğudur. Bu kadar büyük bir ihanet, bu kadar büyük bir yağma dünyanın hiçbir yerinde yapılmadı." diyen Tekin'in bahsettiği projelerin 49'u CHP'li belediyelere ait çıktı.

Tekin'in 'Vurgun Haritası'nda CHP'lilerce yönetilen ilçeler olan Bakırköy'de 7, Beşiktaş'ta 5, Sarıyer'de 3, Şişli'de 18, Ataşehir'de 9, Kadıköy'de 2, Kartal'da 2, Maltepe'de 2 ve Beylikdüzü'nde ise 1 yer var. 

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 09:44
  1. İstanbul
  2. Gürsel Tekin
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollanda'dan Avrupa ordusuna ret cevabı!
    1. Hollanda'dan Avrupa ordusuna ret cevabı!
    2. Kuzey Ege'de feribot seferleri askıya..
    3. Abdullah Gül'ün annesi ameliyat edildi
    4. Bakan Pakdemirli açıkladı! Ezber bozan..
    5. Hulusi Akar'dan ABD açıklaması
    6. Metin Türel hayatını kaybetti!
    7. ABD'den Cemal Kaşıkçı çıkışı!
    8. TOKİ başvuruları ne zaman?
    9. Feribot seferlerine fırtına engeli
    10. Varank, Corolla hibriti test etti
    11. Hamas: Elimizde İsrailli komutanın..
    12. Kumaşıyla dünyayı fethedecek
    13. Akaryakıta 8 milyarlık ÖTV desteği
    14. Ahmet Ağaoğlu'ndan Şenol Güneş ve Ali..
    15. Turkcell Vakfı çalışmalarına başladı
    16. 38 düzensiz göçmen yakalandı
    17. İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı
    18. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün..
    19. 'Tarihin en büyük ihaneti' demişti.....
    20. Başkanların faiz isyanına kabineden..
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"
    "Kaşıkçı cinayeti, karanlık ticareti ortaya çıkardı!"
    Asıl provokatör bu Kemalistler
    Asıl provokatör bu Kemalistler