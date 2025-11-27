Tarihî ziyaret başladı! Papa 14. Leo Türkiye’de Erdoğan'la görüşecek

VatiKan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurtdışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirecek. 27-30 Kasım tarihlerini kapsayan ziyaretin detayları belli oldu. Papa bugün ilk önce Ankara'ya giderek Anıtkabir ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan ile görüşecek. Papa akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek ve 28 Kasım'da Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'ni ziyaret edecek.

BARTHOLOMEOS'LA GÖRÜŞME

Papa İstanbul'dan Bursa İznik'e giderek; 'Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü törenlerine katılacak. Papa 14. Leo, 29 Kasım'da İstanbul'a dönecek ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret edecek. Hıristiyan topluluklarla bir araya gelecek olan Papa'nın o gün Volkswagen Arena'da bir de ayin yönetmesi bekleniyor. 30 Kasım'da ise Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde ayine katılacak. Papa'nın Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelmesi de bekleniyor.

İZNİK'TEKİ BAZİLİKA KAMULAŞTIRILDI

Papa'nın Türkiye ziyaretine etken olan İznik'teki Roma dönemine ait bazilika alanı için resmi kamulaştırma kararı alındı. Papa'nın ziyaretinin İznik'te büyük bir inanç turizmi hareketliliği yaşatması bekleniyor.

Türkiye ziyaretinin ardından Papa, İstanbul'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.