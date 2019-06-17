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Tarihi Zerzavan Kalesi’nde taekwondo

Konum olarak yabancı turist ve belgesel yapımcılarının ilgi odağı olan Diyarbakır’ın Çınar İlçesi Demirölçek Mahallesi sınırları içerisine yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi, bu kez Alman taekwondocuların ilgi odağı oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
Tarihi Zerzavan Kalesi’nde taekwondo

Konum olarak yabancı turist ve belgesel yapımcılarının ilgi odağı olan Diyarbakır’ın Çınar İlçesi Demirölçek Mahallesi sınırları içerisine yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi, bu kez Alman taekwondocuların ilgi odağı oldu.


Güney Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Alman taekwondocular, tarihi mekanlarda idman yapmayı ihmal etmedi. Sırasıyla Şanlıurfa Balıklıgöl, Mardin Dara Antik kent, son olacak da Zerzevan Kalesi’nde idmanlarını gerçekleştirdi. GAP Center Taekwando Spor Kulübü’nün 43 sporcusu, Roma İmparatorluğu döneminde ’askeri yerleşim’ olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde idman yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



"İdmanları yurt dışında paylaşarak tanıtımı yapacağız"


Zerzevan Kalesinde yaşanan savaşlar ile taekwondo arasında bir fark bulunmadığına dikkat çeken GAP Center Taekwondo Spor Kulübü Teknik Direktörü Gülabi Erkoç, tarihi kalede yaşanan savaşlar ile taekwondo arasındaki eşitliği bizzat kale ortasında yaptıkları idmanda resmen hissedebildiklerini söyledi. Erkoç, "Burada yaşanan savaşlar aynı taekwondoda her gün yaptığımız antremanlarımızdaki gibi bir savaş benzeridir. Taekwondo kamp ve kültür gezimizdeki en büyük amacımız bölgedeki tarihi mekanları gezerek hem tanımak, hem de yaptığımız idmanları yurt dışında paylaşarak gerekli tanıtımı yapmaktır" dedi.



"Bir ilki gerçekleştirdik"


Alman Reise-Ecke Deluxe Tur Operatörü Emel Ak ise 2018 yılında Diyarbakır’da gerçekleştirilen tur operatörleri buluşmasının ardından bazı firmalarla birlikte çalışmalar başlattıkları belirterek, "Bu yıl içerisinde 3 turumuzu düzenlemiş bulunmaktayız. 2018 yılında acentelere yapılan tanıtım sonrası gönül rahatlığı ile tur yapabileceğimizi daha iyi anladık. Bu turumuzu kamp olarak Güneydoğuda taekwondo kampı ve tanıtım turu olarak bir ilki de gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte yine bu yıl içerisinde yine farklı turlar düzenleyeceğiz" diye konuştu.



"2019 yılı yurt dışından turist getirme yılı"


Geçtiğimiz günlerde iki ayrı alman grubu Diyarbakır’a getirdiklerini anlatan Baha Turizm Organizatörü Hakan Baksari ise kendileri için 2019 yılının yurt dışında Diyarbakır’a turist getirme yılı olduğunu belirterek, "İlimizin ve bölgemizin turizm potansiyelini artırmak ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmak için bir çok iş birlikleri geliştirmiş bulunmaktayız. Alman sporcularımız bölgede hem farklı alanlarda idmanlarını gerçekleştirdiler, hem de bölgenin tarihi ve turistlik alanlarını yapmış olduğu paylaşımlar ile tanıtmaktadırlar. Bu tür organizasyonlarımızı sürekli hale getireceğiz. Yurt dışında yaşayan özellikle yabancı turistleri ilimiz ve bölgemizde en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.


Zerzevan Kalesinde yapılan idmanların ardından Baha Turizm Organizatörü Hakan Baksari, Alman Reise-Ecke Deluxe Tur Operatörü Emel Ak, GAP Center Taekwondo Spor Kulübü Teknik Direktörü Gülabi Erkoç’a Diyarbakır’da gerçekleştirdikleri idmanlardan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
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