Anemos'un tarihi yolculuğu tamamlandı! Rüzgar enerjili kargo gemisi, Atlantik Okyanusu’nu geçti

Fransız bir startup, küresel taşımacılığın karbon salınımından arındırılmasına zemin hazırlayan bir hamleyle rüzgar enerjisini denizcilik sektörüne yeniden kazandırıyor.

Fast Company’nin haberine göre, bu girişimin arkasındaki şirket olan TransOceanic Wind Transport (TOWT), dünyanın en büyük rüzgar enerjili kargo gemisi olan Anemos'u tasarladı ve kısa süre önce Fransa'dan New York'a ilk transatlantik yolculuğunu tamamladı.

Bu yolculuk, yaklaşık bir asır sonra ilk kez büyük bir kargo gemisinin Atlantik'i neredeyse tamamen rüzgâr gücüyle geçmesini sağladı.