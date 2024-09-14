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Teknoloji Anemos'un tarihi yolculuğu tamamlandı! Rüzgar enerjili kargo gemisi, Atlantik Okyanusu’nu geçti
Teknoloji

Anemos'un tarihi yolculuğu tamamlandı! Rüzgar enerjili kargo gemisi, Atlantik Okyanusu’nu geçti

Yeniakit Publisher
2024-09-14 21:11:00 - 2024-09-14 21:18:09
Anemos'un tarihi yolculuğu tamamlandı! Rüzgar enerjili kargo gemisi, Atlantik Okyanusu’nu geçti

Rüzgâr enerjisiyle çalışan dünyanın en büyük kargo gemisi olan Anemos, ilk transatlantik seferini gerçekleştirdi. Anemos, bu seferle sürdürülebilir deniz taşımacılığına yönelik radikal bir değişimin sinyallerini vermiş oldu.

Fransız bir startup, küresel taşımacılığın karbon salınımından arındırılmasına zemin hazırlayan bir hamleyle rüzgar enerjisini denizcilik sektörüne yeniden kazandırıyor.

Fast Company’nin haberine göre, bu girişimin arkasındaki şirket olan TransOceanic Wind Transport (TOWT), dünyanın en büyük rüzgar enerjili kargo gemisi olan Anemos'u tasarladı ve kısa süre önce Fransa'dan New York'a ilk transatlantik yolculuğunu tamamladı.

Bu yolculuk, yaklaşık bir asır sonra ilk kez büyük bir kargo gemisinin Atlantik'i neredeyse tamamen rüzgâr gücüyle geçmesini sağladı.

 

 

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