Tarihi transfer açıklandı! Antalyaspor'dan İngiltere'ye gitti...

FTA Antalyaspor’un ABD’li golcü oyuncusu Haji Wright, İngiltere Championship takımlarından Coventry City FC Kulübü’ne 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Wright, bu transferle kulüp tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran oyuncusu olarak tarihe geçti.

Antalyaspor’da geçen sezon etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City takımıyla anlaştı. Antalyaspor’un 9 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar ile sattığı Haji Wright, kendisini İngiliz kulübüne bağlayan 4 yıllık imzayı attı. Antalyaspor'un bu transferden yüzde 20 sonraki satıştan pay alacağı da belirtildi.

Antalyaspor’un İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City’e sattığı Haji Wright, satışıyla rekor kırdı. İngiliz ekibiyle 9 milyon Euro + 2 milyon Euro bonuslar ile anlaşan Antalyaspor kulübü, bu satışın ardından kulüp tarihinin en yüksek satışını yaptı.

2021-2022 sezonunda FTA Antalyaspor forması giymeye başlayan ABD’li futbolcu, 2 sene boyunca kırmızı-beyaz forma ile 60’ı Süper Lig, 4’ü de Türkiye Kupası maçı olmak üzere 64 resmi maça çıktı. İlk yılında Süper Lig’de 14, Türkiye Kupası’nda 1 gol atıp ülkesinin milli takımının da dikkatini çeken Haji Wright, 2022 Dünya Kupası’nda ABD forması ile 1 gol atma başarısı da gösterdi. 2022-2023 sezonunda da Antalyaspor ile gollerine devam eden Haji Wright, bu sezonda da 15 gole imza attı. 64 resmi maçta 36 gole direkt katkı koyarak dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Haji Wright, Antalyaspor tarihinin de en çok gol atan 5’inci futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

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