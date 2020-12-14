Tarihi sikkeleri satamadan yakayı ele verdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ümraniye’de bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin Ümraniye’de iş yeri çalıştıran E.A. isimli şahısta olduğu tespit edildi. Şüpheli E.A. ve iş yerini takibe alan jandarma ekipleri, aracıyla iş yerine gelen E.A.yı yakalamak için baskın düzenledi. Jandarma ekiplerini fark eden E.A. elinde çanta ile kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekipleri şahsın kaçırmaya çalıştığı çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde 877 adet sikke ele geçirdi. E.A, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.



Sikkeleri arsa karşılığı almış



Şüpheli E.A., jandarmadaki sorgusunda sikkeleri arsasını alan şahısların verdiğini, kendisinin de paraya ihtiyacı olduğu için sikkeleri satmaya çalıştığını ancak bu alışverişten zararlı çıktığını söyledi.



Jandarma ekiplerince incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilen sikkelerin “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Yunan (Helenistik) Dönemi’ne tarihlenen Pontus Bölgesi’nin çeşitli kentlerinde basılmış bronz sikkeler oldukları, tarihlendikleri dönem ve ait oldukları kentlere bakıldığında toplu buluntu niteliği taşıdıkları” belirlendiğinden muhafaza altına alınmaları sağlandı.



Yakalanan E.A. hakkında adli tahkikata başlanıldı. Jandarma ekiplerince arsası karşılığı sikkeleri E.A.’ya veren şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.