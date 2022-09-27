Tarihi pişkinlik! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başörtülü kadınlar üzerinden hedef aldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat darbesinin mimarı CHP'nin, başörtülü kadınlarla görüntü vermesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ne yapıyor? Her zamanki gibi istismar, geliyor birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor, birinin yanına rozet takıyor." dedi.

"Helalleşme" çağrısı, 28 Şubat'ta zulme uğrayan dindar kişilerde karşılık bulmayan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Tarihi pişkinlik!

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki dindarlara özgürlük alanı açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı pişkin ifadelerle hedef aldı: Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara ‘tane’ mi dersin, ‘birkaç başörtülü’ mü dersin, ‘konu mankeni’ mi dersin, ‘sembolik’ mi dersin. Neler neler dersin… Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün.

"Muhafazakar genç kadınlara sesleniyorum. Siz ‘tane’ değilsiniz. ‘İş’ değilsiniz. ‘Konu mankeni’ değilsiniz. ‘Sembolik’ değilsiniz." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Hepiniz bireysiniz ve kazanımlarınız sizin başarınızdır. Bu kazanımları size kimse vermedi, bahşetmedi; siz aldınız. Bay Kemal de her zaman bu konuda haddini bilir ve bilecektir.