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Tarihi okulda yangın! Ekipler olay yerinde

Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan tarihi Gazi Paşa İlk Mektebi'nde yangın çıktı.

24 Mart 2019 Pazar 21:44
Tarihi okulda yangın! Ekipler olay yerinde

Denizli'nin Çal ilçesinde 1928 yılında yapımı tamamlanan tarihi okulda yangın çıktı.

İsmailler Mahallesi Denizli Caddesi'nde bulunan Gazi Paşa İlk Mektebi'nde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çal Şubesi ekipleri müdahale etti.

Ahşap ve kagir bir yapı olan tarihi ilk mektep binasında çıkan yangında alevler binayı sararken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Çal'da 1924 yılında yapımına başlanan ve 1928 yılında tamamlanarak eğitim öğretime açılan Çal Gazi İlk Mektebi'nin sekiz derslik ile üç idare odası bulunuyor. Bina 1999 yılında Gazi İlköğretim Okulu'nun başka bir yere taşınmasından sonra Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi olarak çeşitli etkinliklerde kullanılıyordu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 21:44
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