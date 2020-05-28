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Tarihi Mısır Çarşısı'nın açılış tarihi belli oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında geçici süreliğine kapatılan tarihi Mısır Çarşısı, 1 Haziran itibarıyla yeniden açılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:22:00 -
Tarihi Mısır Çarşısı'nın açılış tarihi belli oldu

Koronavirüs salgınıyla nedeniyle bir süredir kapalı olan Mısır Çarşısı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor. 1 Haziran'da açılacak tarihi çarşı, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Çarşı girişine ve pek çok noktaya el dezenfektanları konuldu.

Eminönü'nde seyyar satıcılık yapan Erdoğan Avcı, "Çarşının açılmasını dört gözle bekliyoruz. İnşallah eski günlere kavuşacağız. Burası kapalıyken hiçbir şey olmuyor. Eminönü’nü ayakta tutan Mısır Çarşısı" dedi.

Vatandaşlardan Ali Tosun ise, "Böyle tarihi bir çarşının açılması güzel bir şey. Temizliğini de yapıyorlar. İnşallah daha güzel olacak" diye konuştu.

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