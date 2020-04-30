  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Tarihi mezar taşını vatandaşlar buldu

Samsun’da vatandaşlar yeni restore edilmiş tarihi caminin yanında eski mezar taşı buldu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:26:15 -
Tarihi mezar taşını vatandaşlar buldu

Samsun’da vatandaşlar yeni restore edilmiş tarihi caminin yanında eski mezar taşı buldu. Mezar taşının restorasyon çalışmasında yerin 1 metre altından çıkarıldığı öğrenildi.


Samsun’un Terme ilçesinde 1800’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen tarihi Pazar Camisi’nin restorasyon çalışması sonlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan cami etrafında gezen vatandaşlar mezar taşı buldu. Vatandaşlar mezar taşının üzerindeki eski yazıyı merakla incelediler. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine belediye ekipleri mezar taşını bulunduğu yerden alarak Terme Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’ne götürdüler.


Mezar taşının, Terme Pazar Camisi’nin restorasyonu esnasında yerin 1 metre altından çıkarıldığı ve çalışmalar sonrasında avlu duvarının dışarısında bırakıldığı öğrenildi. Belediye tarafından koruma altına alınan mezar taşının ilerleyen zamanlarda cami avlusunda sergileneceği planlanıyor.


Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca tescil altına alınarak koruma altına alınan Tarihi Pazar Camisi, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı