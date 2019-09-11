0553 313 94 23

Tarihi mekanlara ziyaret

Kilis Belediyesi tarafından tarihi mekanlara ziyaret düzenlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:11
Tarihi mekanlara ziyaret

Kilis Belediyesi tarafından tarihi mekanlara ziyaret düzenlendi.


Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ve beraberindeki heyet Kilis’e gelerek, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u ziyaret etti. Başkan Bulut, “Heyet ile birlikte Kazı Başkanı Prof. Dr.Atilla Engin ve Müze Müdürü Macit Aşir Oylum Höyük’te devam eden kazı çalışmalarını, Aidesim Mozaikli Bazalikası’nı ve yine yakın tarihte Müze olarak işlevlendirilmesi planlanan Tarihi Sabunhane Binası için uygun görülen faaliyetler konusunda istişare ve incelemede bulunulduk” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beş kurşunla yaralanan gazi baba ocağında
    1. Beş kurşunla yaralanan gazi baba..
    2. Türk mutfakçılar Hong Kong’a..
    3. İhraç kararı sonrası Davutoğlu'ndan..
    4. Aşiret liderleri terör örgütüne isyan..
    5. HDP binası önünde çocuklarını isteyen..
    6. Saç derisi maskesi nasıl uygulanır? |..
    7. Çarşamba’da ‘Duman-7’ operasyonu
    8. Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
    9. Başkan Yüzügüllü vatandaşlara aşure..
    10. Venezuela’dan Bolton’a: “Tarihi..
    11. Akçakoca Belediyesinden köylere içme..
    12. Batı Karadeniz Acentaları Batı..
    13. Doğru çay nasıl demlenir? Doğru çay..
    14. Tarihi mekanlara ziyaret
    15. Hollanda’daki tartışmalı ’ötenazi’..
    16. Yalnız yaşayan kadın evinde..
    17. İnönü’de şehitler anıldı
    18. Safranbolu Kaymakamlığından aşure..
    19. İşitme engelli çift "sessizce" evlendi
    20. Kaybolan hayvanları jandarma buldu
    21. Hırsız, camide uyuyan vatandaşı..
    22. Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    23. Mergiç Park Düzce’nin akciğeri olacak
    24. Sanatçılar sempozyumu değerlendirdi
    25. Uyuşturucu taciri Narkotik..
    26. ABD’li komutanlar Twitty ve Bergeson..
    27. "Altın Eller" Sivas'ta buluştu
    28. ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı..
    29. Mustafa Cengiz: “Kemerburgaz’ı alırken..
    30. Otomobilin çarptığı plakasız..
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...