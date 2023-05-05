'Tarihi masaldan hakikatı yalandan ayıran Üstad' Kadir Mısıroğlu vefat yıldönümünde dualarla anılıyor!
Üstad Kadir Mısıroğlu, vefatının 4. sene-i devriyesinde dualarla anıldı.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, merhum Mısıroğlu'nu ziyaret ettiği ana ait bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Dr. Şenocak mesajına, "Vefatının sene-i devriyesinde tarihi masaldan, hakikati yalandan ayıran Üstad Kadir Mısıroğlu’nu rahmetle yâd ediyoruz." ifadelerini ekledi.
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