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Gündem 'Tarihi masaldan hakikatı yalandan ayıran Üstad' Kadir Mısıroğlu vefat yıldönümünde dualarla anılıyor!
Gündem

'Tarihi masaldan hakikatı yalandan ayıran Üstad' Kadir Mısıroğlu vefat yıldönümünde dualarla anılıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-05 22:17:00 - 2023-05-05 22:29:44
'Tarihi masaldan hakikatı yalandan ayıran Üstad' Kadir Mısıroğlu vefat yıldönümünde dualarla anılıyor!

Üstad Kadir Mısıroğlu, vefatının 4. sene-i devriyesinde dualarla anıldı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, merhum Mısıroğlu'nu ziyaret ettiği ana ait bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Dr. Şenocak mesajına, "Vefatının sene-i devriyesinde tarihi masaldan, hakikati yalandan ayıran Üstad Kadir Mısıroğlu’nu rahmetle yâd ediyoruz." ifadelerini ekledi.

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