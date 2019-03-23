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Tarihi Mardin’in Yayalaştırılması ve Cumhuriyet Meydanı Projesi tanıtımı yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan 12 milyonluk Tarihi Mardin’in Yayalaştırılması Projesi kapsamında Kentsel Meydan Düzenlemesi Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin tanıtımı gerçekleştirildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:52
Tarihi Mardin’in Yayalaştırılması ve Cumhuriyet Meydanı Projesi tanıtımı yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan 12 milyonluk Tarihi Mardin’in Yayalaştırılması Projesi kapsamında Kentsel Meydan Düzenlemesi Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin tanıtımı gerçekleştirildi.


Dicle Kalkınma Ajansı salonunda gerçekleştiren proje tanıtım toplantısına Mardin Valisi Mustafa Yaman, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, İl EmniyetMüdürü Hasan Onar, daire başkanları, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. 24 ay sürecek olan ve 12 milyon değerindeki Tarihi Mardin’in Yayalaştırılması ve Cumhuriyet Meydanı Projesi kapsamında otopark altyapısının kurulması, kent içi düzenleme ve otomasyon sistemi kurulması, toplu taşıma araçları ile kısmi yayalaştırma ve kentsel meydan düzenlemesi tasarlanıyor.


Mardin’de turizme katkı sunacak projeye Dicle Kalkınma Ajansı 4 milyonluk destek verirken Mardin Büyükşehir Belediyesi 8 milyonluk desteği ile Tarihi Mardin’in de turizm ve görselliğin kalitesini arttırarak Mardin’in marka şehir olması için önemli bir çalışma olarak değerlendiriliyor.


Proje tanıtımında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Dicle Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğümüz projelerin lansmanlarına hızlı bir şekilde sizlerin huzurunda sizlere takdim ediyoruz ve tanıtımlarını yapıyoruz. Cumhuriyet Meydanı projesi önemli bir proje, iki buçuk senedir buradayım. Her platformda söyleniyor ama kimse de ne olacağını kestiremiyor. Kültür Varlıkları Kuruluna onay süreci de vardı ve uzun da bir sürecin ardından onaylandı. DİKA’nın büyük katkısı var. Güzel bir meydan olacak. Eski meydan alanına karışmayacağız sadece yıkmış olduğumuz binaların yapmış olduğu hafriyatın bulunduğu yerde çalışma yapacağız. Mardin’e değer katacağı ve siluetini bozmadan daha kaliteli hizmetin verileceği bir alan olacağını düşünüyorum" dedi.


DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise, TRC 3 bölgesinde yatırımların hızla arttığını belirterek, Tarihi Mardin’in Yayalaştırılması Cumhuriyet Meydanı Projesinin tüm turizm destinasyonun faydalanabileceği vurguladı. Altındağ, "Geçen sene 3 milyon turist geldi, bu sene 5 milyon hedefliyoruz. Ancak bir kentsel yaşam kalitesinin artırılması konusunda bu proje çok önemli olacak. Çünkü ajansımız yine yakın zamanda çarşının restorasyonu, Dara’nın rehabilite edilmesi, gastronomi müzesinin düzenlenmesi, tasarım uygulama merkezinin yapılması aslında bir turizm rotası. Bununla beraber hepsi ayrı ayrı bir destinasyon, burada aslında toplamda 100 milyon liraya yakın bir proje oluyor. Büyükşehir belediyemizin yaptığı otoparklar yeni icat edilen otomasyon sistemi ve yazılımla yapılabilecek aslında kentle yaya ile turisti baş başa bırakacak bir proje. Öteden beri eleştiri aldığımız 1. Caddenin yayalaştırılması aslında tarihi kentin tarihin turistlerle buluşmasını önemsiyoruz“ diye konuştu.


Tarihi Mardin ve 1. Caddede araçlara ihtiyaç olmadığını söyleyen Altındağ, "Çünkü dünyada marka olan kentler, caddeler var ve hiçbirinde ben aracımı çekeceğim demiyor kimse. Biliyorsunuz kentleri kent yapan meydanlarıdır, bir kamu alanıdır, kentin hafızasıdır, buluşma yeridir. Her anınızı aslında besleyebileceğiniz önemli bir yerdir. Bu anlamda bin yıl önce yapılmış bir kent meydanımız vardı, valimizin destekleriyle 2 bin metrekareden, yandaki kazanımlar ile beraber 9 bin metrekareye çıktığını biliyoruz. Umuyorum ki yakın zamanda bu proje bittiği zaman Mardin’in özellikle Mezopotamya’nın en önemli bir turizm ağı, turizm destinasyonu olacağız muhakkak. Çünkü artık gelen turistler konfor istiyor. O anlamda hem 1. Caddenin yayalaştırılmış, hem de kent meydanın yapılması ile beraber Mardin bir dünya kenti olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:52
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