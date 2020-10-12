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Aktüel Tarihi Maladabi Köprüsü çevresinde temizlik için dalış yaptılar
Aktüel

Tarihi Maladabi Köprüsü çevresinde temizlik için dalış yaptılar

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:31:08 -
Tarihi Maladabi Köprüsü çevresinde temizlik için dalış yaptılar

BATMAN (AA) - Batman Su Sporları Kulübü üyeleri, "Sosyal sorumluluk" projesi kapsamında, tarihi Malabadi Köprüsü çevresinde dalıp su altındaki çöpleri temizledi.

Batman Dicle Su Sporları Kulübü'nün organize ettiği proje kapsamında bir grup gönüllü dalgıç, Malabadi Köprüsü çevresinde su altında yaşayan canlıların yaşamını tehdit eden atıkları temizledi.

Kulüp başkanı Veysi Mehmetoğlu, su altındaki atıkların, suda yaşayan canlıların yanı sıra yüzen insanlara da zarar verdiğini söyledi.

Dalış sırasında, boğulmalara sebep olan balık ağları ile plastik çöpler gibi birçok atık maddeyi topladıklarını aktaran Mehmetoğlu, şöyle konuştu:

"Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için çevremizi ve sularımızı koruyalım. Su altında atık temizleme çalışmalarımız aralıksız sürecek. Biz bir gönüllü ordusuyuz. Ekibimize katılım sağlamak isteyen tüm gönüllülere kapımız açık."

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