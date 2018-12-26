Tarihi kulübe kayyım atandı!

TY Elazığspor’da Kayyım Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu atandı.

1. Lig'de mücadele eden Elazığspor’da yeni bir yönetimin çıkmaması üzerine zimmen görevine devam eden Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne Kayyum atanması için dilekçi vermişti. Mahkemenin değerlendirmesi sonrasında Kayyım Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversirtesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu atandı. Kararın henüz kendisine tebliğ edilmediğini belirten Doç.Dr. Devecioğlu, ise tebliğin ardından gerekli açıklamaya yapacağını söyledi.

Takımdan oyuncular ayrılmak üzere

Ekonomik ve yönetim krizi nedeniyle bazı futbolcuları ayrılan, bazıları da ayrılmak üzere olan bordo-beyazlı ekipte, atanan kayyım heyetine gerekli tebliğin yapılmasının ardından çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Elazığpor teknik direkörü Orhan Kaynak, takımdaki sıkıntılarla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.

"İnşallah bu kulüp ortamını kimse yaşamaz"

Elazığspor'da futboldan çok futbol dışı konuların konuşulduğunu ifade eden Kaynak, "Futbol dışını burada daha çok konuştuk. İnşallah bu yılın son maçından sonra önümüzdeki yıl artık futbol konuşacağımız bir kulübün, 6 aydır sıkıntılar içerisinde olup bu ortamda yaşayan bütün oyuncularımın emeğine, yüreğine sağlık buraya kadar getirdik. Bundan sonrası artık duyarlı iş adamları, mülki amirler, Elazığ sevdalısıyım diyenlerin sorumluluğunda. İnşallah sahip çıkarlar bu oyuncuları tutarlar. Transfer dosyası açılmasa bile bu oyuncuların maaşları, primlerini maç başı peşinatlarını veririz. 1 buçuk yıldır bu çocuklar para almadan oynuyor. Umarım bundan sonraki dönem Elazığspor için hayırlı ve umutlu olur. Tüm ülke içerisinde inşallah bu kulüp ortamını kimse yaşamaz. Kulüplerimiz ekonomik sıkıntılarından dolayı bu durumu düşmezler. Elazığspor da bunlardan bir tanesi. 1.Lig'de 4 takımın transfer yasağı var. İnşallah çoğalmaz, azalır futbol ileriye gider. Kulüplerin bu sıkıntılarından, yapılanmalarından dolayı milli takımlar da zarar görüyor. Oyuncu yetiştiremiyoruz, oyuncu bulamıyoruz. Bugün sakatlık olmasa hiç oyuncu değiştirmeyi düşünmüyordum" diye konuştu.

"Futbolcular kalmak istiyor"

Ekonomik sıkıntılardan dolayı serbest kalmayı hak eden bazı oyuncuların gelip forma giydiğini aktaran Kaynak, "Oyuncularımın hepsiyle görüştüm. Elazığ'ı çok seviyorlar. Burada kalmayı istiyorlar. Sevmeseler bugüne kadar hepsi giderdi. Gelmeleri, durmaları için hiçbir neden yok. Kulübü seviyorlar, burada oynamak istiyorlar. İnşallah kayyumdan bir yönetim atanır, futbolcuların mevcut paralarını verirse hepsi kalmak istiyor. Emeklerinin karşılığı zaten bugün de oynamayabilirlerdi. Orhan Şam dışında kaybımız olmadan bu maça gelip oynadılar. Kendilerini riske ettiler, sakatlansalar belki transfer yapamayacaklar. Bizim için bir hafta çok uzun bir zaman şu anda ikinci yarı kamp yerimizi bile ayarlayamadık. Devre arası ne olacak bilmiyoruz. Şu 5 gün içerisinde devre arası birilerinin çıkıp bir şey yapması gerekiyor. Kulüp müdürümüz, futbolcular ve biz dışında kimsemiz yok. İnşallah bundan sonra idare anlamında tamamlanırız" açıklamasını yaptı.