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Tarihi kalede 15 metrelik çukur oluştu

Sivas'ta tarihi Sivas Kalesi yamacındaki çökme sonucu yaklaşık 2 metre genişliğinde, 15 metre derinliğinde çukur oluştu.

17 Nisan 2018 Salı 20:56
Tarihi kalede 15 metrelik çukur oluştu

Olay, saat 17.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi'nde bulunan tarihi Sivas Kalesi yamacında meydana geldi. Vatandaşların kaleye çıkarken kullandığı yol üzerinde bulunan kale yamacında bilinmeyen bir nedenden çökme meydana geldi. Çökme sonrası yaklaşık 2 metre genişliğinde, 15 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukuru gören çevredeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Mehmet Delibaş olay sırasında bölgeden geçtiğini belirterek, "Motosikletle kaleden aşağı doğru iniyordum. Daha sonra bir ses duydum. Yamaca doğru çıktım. Bir baktım burası çökmüş. Polise ve belediyeye haber verdik. Gelip bakacaklar. 15 metre derinliğinde var. İçinde ne var bilmiyoruz" dedi.

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Bölgeye gelen zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sivas Anıtlar Kurulu uzmanları ve arkeologların yarın çukurla ilgili çalışma yapacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 20:56
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