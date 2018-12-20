Tarihi fırsat için son 10 gün! Binlerce lira cebinizde kalacak

2018 yılının bitmesine sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın hayatına doğrudan etki eden çok sayıda düzenleme için tanınan süre de sona ermiş olacak. Bu düzenlemelerin başında ise 13 milyon konutun iskan sorununu çözecek olan İmar Barışı geliyor. Öte yandan vatandaşı yeni konutta minimum 33 bin TL, sıfır araçta 8 bin TL, beyaz eşyada 300 TL, mobilyada ise bin TL tasarruf ettirecek ÖTV, KDV ve harç indirimleri için tanınan son başvuru süresi de 31 Aralık.

2500 firmanın enflasyonla mücadele için gönüllü olarak katıldığı en az yüzde 10 indirim seferberliği de yıl sonunda bitiyor. Yine Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara tanınan ek zaman da doluyor. Borcu olup da 10 gün içinde ödemeyenlere tanınan faizsiz ödeme kolaylığı ortadan kalkacak, sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı da durdurulacak.

4 milyon kişi için son çağrılar yapılmaya başlandı

31 Ekim'de tanınan sürenin sona ermesi beklenirken gelen yoğun talep sonrası 31 Aralık'a çekilen İmar Barışı başvuru süresinde de son 10 günlük viraja girildi. Düzenlemeden yararlanmak için başvuran kişi sayısı ise 31 Ekim'den bu yana 1,5 ayda 1 milyon artarak 9 milyona çıktı. Başvurması beklenen 4 milyon kişi için ise son çağrılar yapılmaya başlandı. Uygulama iskan ve imar sorunu olan ev sahiplerinin de yıllardır devam eden sorunlarına çözüm getirmesi açısından tarihi bir fırsat olarak ifade ediliyor.

Kunutta yüzde 8 KDV

Konuttaki tek düzenleme bununla da sınırlı değil. 31 Ekim'de bitirilmesi planlanan ancak yıl sonuna kadar uzatılması yönünde yeni bir karar alınan KDV oranlarının yüzde 18'den 8'e indirilmesine yönelik uygulama için de son düzlüğe girildi.

300 bin TL'lik bir konutta 33 bin TL indirim

Sadece KDV indirimi değil tapu harcı tarafında da yüzde 4'lük kısım yüzde 3'e indirilmişti. Bu uygulamada da takvim yıl sonu olarak belirlenmiş durumda. Mayıs ayından beri uygulanan yüzde 10'luk indirim ile 300 bin TL'lik bir konutta KDV'den 30 bin TL, tapu harcı tarafından 3 bin lira cepte kalıyor.

Konuttaki İmar Barışı, KDV indirimi ve tapu harcı kadar önemli olan bir başka düzenleme ise otomobil tarafında bulunuyor.

Otomobilde yüzde 10 indirim

Döviz kurlarındaki dalgalanmadan kaynaklı düşen satışların toparlanması için Kasım ayının başında başlatılan 15 puanlık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi için tanınan süre de yıl sonunda sona eriyor. Düzenleme bugün sıfır bir otomobil alacak vatandaş için yüzde 10'dan fazla indirim anlamına geliyor.

80 bin TL'lik bir araçta 8 bin TL indirim

Bu da 80 bin TL'lik bir araçta 8 bin TL indirime denk geliyor. Sektör temsilcileri ÖTV indiriminin sona ermesiyle fiyatların eski rakamlarına döneceğini belirterek araç alacaklara bu fırsat yararlanmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Yeni evlenecekler ya da evini yenilemek isteyenler için beyaz eşya ve mobilyada başlatılan sıfır ÖTV ve KDV indirimi için de son tarih 31 Aralık.

Satışları yüzde 30 arttırdı

Beyaz eşyada yüzde 6,7'lik ÖTV oranını sıfırlanmasıyla ortalama bir beyaz eşya 300 TL indirimli alınabilirken, indirim oranları eşyasına göre bin TL'ye kadar çıkıyor. Mobilya tarafında 1,5 ayda satışları yüzde 30 artıran yüzde 8'lik KDV uygulaması ile uygun fiyatla her türlü mobilyada seçenekler sunuluyor.

GSS borcu olanlar dikkat?

2018 yılının bitmesiyle birlikte Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara tanınan süre de bitecek. 2012 yılında başlayan ve 8 milyon dolayında kişinin kapsama alındığı GSS'de milyonlarca kişinin borcu yeniden hesaplandı ve ödeme için son tarih 1 Nisan 2018 olarak belirlendi. Ancak söz konusu tarih Mayıs ayında çıkarılan torba kanunla 31 Aralık'a çekildi.

31 Aralık sonrası sağlık hizmeti imkanı

Yasa kapsamında prim borcunu 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyenler, gecikme faizi ve cezası ödemeden, 2012 yılından bu yana devam eden borçtan kurtulacaklar. Borcu olanlara geçiş sürecinde yıl sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti imkanı tanınıyor.

Ancak 31 Aralık sonrasında ödemeyenleri daha meşakkatli bir süreç bekliyor. Prim borçlarına faizler işletilecek ve ödeme kolaylığı ortadan kalkacak. Kanuna göre prim borcu bulunanlar ücretsiz sağlık uygulamalarından da yararlanamayacak.

Destek almak isteye çiftçi kayıt yaptırmalı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütün çiftçileri ilgilendiren Çiftçi Kayıt Sistemi'nde 10 Haziran'da uzatılan kayıt süresi 31 Aralık'ta sona eriyor. Çiftçilerin bulundukları şehirlerdeki Tarım müdürlüklerine başvuru yaparak kayıt olabildiği sisteme dahil olmayan çiftçiler devletin desteklerinden yararlanamıyor.

Enflasyon indirimi de bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde Ekim ayının ilk haftası açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na gönüllü olarak katılan 2500'ü aşkın firma binlerce ürün ve hizmetinde fiyatları asgari yüzde 10 indireceğinin taahhüdünü vermişti. İşte bu kampanya için tanınan süre de yıl sonunda doluyor. İsteyen firmaların gönüllü olarak devam ettirebileceği seferberlik kapsamında bazı ürünlerde indirimlerin yüzde 40'lara çıktığı görüldü. (Yeni Şafak)