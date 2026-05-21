  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Yerel Tarihi eserleri Kapıkule'den çıkardı Bulgaristan gümrüğünde enselendi
Yerel

Tarihi eserleri Kapıkule'den çıkardı Bulgaristan gümrüğünde enselendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gümrük memurları tarafından yarı römorkun yan dolabında, halat ve zincirlerin altına gizlenmiş siyah folyoya sarılı 31 paket tespit edildi. Paketlerin açılmasıyla birlikte 3 bin 216 antik sikke, bin 128 antik yüzük, ok ucu, mühür ve mücevher benzeri 292 obje ele geçirildi.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'a geçen Türk plakalı bir tırda 4 bin 636 parça tarihi eser ele geçirildi.

Türkiye'den Almanya'ya metal kalıp taşıdığını beyan eden ve sürücüsü Türkiye vatandaşı olan kamyon, Bulgaristan gümrüğünde risk analizi sonrası detaylı aramaya alındı. Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gümrük memurları tarafından yarı römorkun yan dolabında, halat ve zincirlerin altına gizlenmiş siyah folyoya sarılı 31 paket tespit edildi. Paketlerin açılmasıyla birlikte 3 bin 216 antik sikke, bin 128 antik yüzük, ok ucu, mühür ve mücevher benzeri 292 obje ele geçirildi. Toplam 4 bin 636 parçadan oluşan tarihi eserlerin yaklaşık 17 kilo 690 gram ağırlığında olduğu belirtildi.

İlk uzman incelemelerine göre ele geçirilen eserlerin Antik Çağ ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu ve Bulgaristan Kültürel Miras Yasası kapsamında taşınabilir kültürel değer niteliği taşıdığı açıklandı. Kaçak yollarla taşındığı değerlendirilen tarihi eserlere el konularak, kesin tarihlendirme ve detaylı inceleme için uzmanlara teslim edildi.

Sürücü hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23