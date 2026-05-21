Tarihi eserleri Kapıkule'den çıkardı Bulgaristan gümrüğünde enselendi

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'a geçen Türk plakalı bir tırda 4 bin 636 parça tarihi eser ele geçirildi.

Türkiye'den Almanya'ya metal kalıp taşıdığını beyan eden ve sürücüsü Türkiye vatandaşı olan kamyon, Bulgaristan gümrüğünde risk analizi sonrası detaylı aramaya alındı. Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gümrük memurları tarafından yarı römorkun yan dolabında, halat ve zincirlerin altına gizlenmiş siyah folyoya sarılı 31 paket tespit edildi. Paketlerin açılmasıyla birlikte 3 bin 216 antik sikke, bin 128 antik yüzük, ok ucu, mühür ve mücevher benzeri 292 obje ele geçirildi. Toplam 4 bin 636 parçadan oluşan tarihi eserlerin yaklaşık 17 kilo 690 gram ağırlığında olduğu belirtildi.

İlk uzman incelemelerine göre ele geçirilen eserlerin Antik Çağ ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu ve Bulgaristan Kültürel Miras Yasası kapsamında taşınabilir kültürel değer niteliği taşıdığı açıklandı. Kaçak yollarla taşındığı değerlendirilen tarihi eserlere el konularak, kesin tarihlendirme ve detaylı inceleme için uzmanlara teslim edildi.

Sürücü hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.