Tarihi eser ve gök taşı satmaya çalışırken yakalandılar

Afyonkarahisar'da tarihi eserler ve gök taşı satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda aralarında tarihi eser niteliğinde 2 kitap ile 4 parça gök taşının da bulunduğu çok sayıda eser ele geçirildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yapacağı değerlendirilen 3 şüpheli takibe alındı. Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Aramada tarihi eser niteliğinde 2 kitap, Zeus heykeli, 4 parça gök taşı, 2 kolye, 4 yüzük ve 140 sikke ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.