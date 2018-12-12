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Tarihi eser ve gök taşı satmaya çalışırken yakalandılar

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yapacağı değerlendirilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:48
Tarihi eser ve gök taşı satmaya çalışırken yakalandılar

Afyonkarahisar'da tarihi eserler ve gök taşı satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda aralarında tarihi eser niteliğinde 2 kitap ile 4 parça gök taşının da bulunduğu çok sayıda eser ele geçirildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yapacağı değerlendirilen 3 şüpheli takibe alındı. Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Aramada tarihi eser niteliğinde 2 kitap, Zeus heykeli, 4 parça gök taşı, 2 kolye, 4 yüzük ve 140 sikke ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:48
  1. Afyonkarahisar
  2. kaçakçılık
  3. kaçakçılık operasyonu

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