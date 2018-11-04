Tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri aldığı bir istihbaratı değerlendirerek tarihi eser operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan şahısların üzerinden 502 adet sikke ve 115 adet tarihi obje olmak üzere 617 parça tarihi eser ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Z.E., V.K., N.S. ve H.İ., bugün adli makamlara çıkarılacak.