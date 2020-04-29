  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tarihi eser mozaiği 100 milyon liraya satmaya çalışırken yakalandılar

2020-04-29 16:11:34 -
Tarihi eser mozaiği 100 milyon liraya satmaya çalışırken yakalandılar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini 100 milyon liraya satma hazırlığındaki 5 kişi yakalandı.

Bir istihbarat çalışmasını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Biga'nın Ayıtdere mevkisine operasyon düzenledi.

Operasyonda, tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini bulunduğu yerden çıkaran ve 100 milyon liraya satma hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.S, A.A, A.C, M.D. ve İ.G. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. İfadeleri alınan 5 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Roma dönemine ait olduğu belirlenen eser ise Çanakkale Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı