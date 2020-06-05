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Aktüel

Tarihi eser kaçakçısını jandarma yakaladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser niteliğindeki sikke ve obje kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:13:33 -
Tarihi eser kaçakçısını jandarma yakaladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser niteliğindeki sikke ve obje kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Burhaniye ilçesinde M.A.’nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı.


Yapılan operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 300 bin TL’ye satışa sunduğu; 3 adet bronz heykel, 5 adet yüzük, 3 adet sikke, 7 adet mücevher yapımında kullanılan değerli taş ile izinsiz kazıda kullanılan 1 adet dedektör, 2 adet metal arama çubukları ve 1 adet kürek ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konuldu ve M.A. hakkında adli tahkikata başlandı

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