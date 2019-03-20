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Tarihi Düğmeli Evler tarihe meydan okuyor

Antalya’nın Akseki ilçesi Sarıhacılar Mahallesi’nde sit alanı içerisinde koruma altında bulunan tarihi düğmeli evler havadan görüntülendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:58
Tarihi Düğmeli Evler tarihe meydan okuyor

Antalya’nın Akseki ilçesi Sarıhacılar Mahallesi’nde sit alanı içerisinde koruma altında bulunan tarihi düğmeli evler havadan görüntülendi. Sarıhacılar’daki tarihi 300-350 yılı bulan yapıların havadan görüntüsü etkiledi.


Antalya’nın Akseki ilçesinin 800 yıllık geçmişi olan Sarıhacılar Mahallesi, tarihi dokusuyla öne çıkıyor. Sarıhacılar Mahallesi, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Mahallede aslına uygun restore edilen Osmanlı mimarisi evler ile tarihi İpek Yolu büyük ilgi topluyor.


Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere olmak üzere diğer Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapan Sarıhacılar Mahallesi’nde bulunan 300-400 yıllık düğmeli evler, tarihi cami ve tarihi göç yolu misafirlerin öncelikli uğrak yeri oldu. Bölge, her yıl ziyaretçi sayısını ikiye katlıyor.


İnşası sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımlarının düğmeye benzetilmesi nedeniyle ’düğmeli evler’ olarak adlandırılan 350 yıllık yapılar, merak uyandırıyor. Özellikle fotoğraf meraklılarının sıkça ziyaret ettiği düğmeli evler, her geçen yıl daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.



Beton yapı girmeyen köy


Sarıhacılar Mahallesi’nde bir tane bile beton yapı bulunmuyor. Bütün evlerin yapıldığı şekliyle korunduğu mahallede aradan geçen yıllar içerisinde onlarca ev ise bakımsızlıktan yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle son 15 yıldır yaklaşık 16 ev tamamen elden geçerek restorasyon çalışmaları tamamlandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:58
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