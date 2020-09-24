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Ekonomi Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı
Ekonomi

Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı

Tarihi doğal gaz keşfi sonrası uzmanlar bomba bir detay ortaya attı. Gazdan olumlu etkilenecek 12 il sıralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:48:00 -
Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfi sonrası, gazın faturalara yansıması merak edilirken yeni bomba bir detay daha ortaya çıktı.

Türkiye’nin dünyaya ilan ettiği tarihi buluş sonrası, doğal gazda dışa bağımlılık azalacakken, gaz çıkarılmadan Türkiye'nin enerji faturasına ilk indirimin ise önümüzdeki yıl gelmesi bekleniyor.

Türkiye gücünü gösterecek

2021 yılında Türkiye’nin gaz ithal ettiği ülkelerden sözleşme yenilemesi gündemdeyken, keşif sonrası Türkiye’nin masaya daha güçlü oturacağı konuşuluyor.

Uzmanlar gazdaki ekonomik araştırmaların yanı sıra keşfin yapıldığı bölgeye yakın olan 12 ilin diğer illere göre çıkarılacak doğal gazı daha ucuza kullanabileceğini söylüyor.

Büyük avantaj

Enerji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, ''Çevre illerin de bundan yararlanması söz konusu. Keşfin yapıldığı yer Türk Akımı'nın da geçtiği doğalgaz hattına da eklemlenebilir. Böyle bir avantaj da var’’ dedi.

Rusya’dan gelen Türk Akımı projesinde Kıyıköy'e aktarılan iletim hattının olduğunu hatırlatan İncekara, ‘Biz Zonguldak'taki keşfimizi Türk Akımı ile beslersek Türk Akımı'nın geçmiş olduğu illere de avantaj sağlamış olacak. Bu aynı zamanda Batı Karadeniz ve Marmara bölgesindeki illere pozitif olarak yansıyacak’ dedi.

12 il

İncekara, ilk etapta gazın çıkarıldığı bölgeye yakınlığından kaynaklı Batı ve Orta Karadeniz'in sevkiyat, depolama gibi bir takım maliyetlerden kaynaklı avantajlı olduğunu bölgede yer alan başta Zonguldak olmak üzere Bartın, Düzce, Karabük, Bolu, Kastamonu, Sinop, Amasya, Ordu, Çorum, Tokat, ve Samsun'un fiyat noktasında diğer illere göre fiyat noktasında daha olumlu etkileneceğini ifade etti.

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Yorumlar

salihce

Gaz demiş iken, gaz a % 30 kusur zam yapıldı biliyorsunuz değil mi?
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refik zengin

Bazıları Lozan anlaşması gereği Türkiye karadaki yer altı madenlerini ve petrolü çıkaramaz ancak bu anlaşma bitince çıkarabilir diyorlar.Acaba bu doğrumu.
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